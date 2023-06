Semana de "corcholatas" perturbadas

En Quintana Roo —como en casi todo el país— prevalece la impresión de que la preferida in pectore —y a veces hasta de viva voz— de Andrés Manuel López Obrador para que sea su sucesora es la que —depende del momento en que usted nos brinde el favor de su lectura— es o fue la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, pero si acaso de manera ilusa pensamos que arranca un proceso lícito de selección para el Morena y adláteres quizá sería mejor no precipitarse, pues cada quien vio lo que quiso ver tras la cena en El Mayor —cenáculo en cuya planta baja está la legendaria librería Porrúa, muy cercano Templo Mayor y al Palacio Nacional, la costosísima morada presidencial desde que el inquilino rechazó vivir en la residencia oficial de Los Pinos, por "fifí"— la noche después del triunfo indiscutible —aunque no apabullante; ni siquiera tan holgado, pero sí muy claro— de Delfina Gómez Álvarez como gobernadora del Estado de México, pero pocos lo que se dijo: el mandatario pidió unidad —remember PRI, dear readers?

Siempre nos pareció desafortunado y hasta grosero el sustantivo "corcholatas" —solo Gerardo Fernández Noroña, que en muy pocas ocasiones y de manera por demás forzada ha sido considerado entre estas, cual "patito feo" que es, se atrevió a criticarlo y lo rechazó para sí— que impuso Andrés Manuel López Obrador para referirse a los aspirantes a sucederlo en la Presidencia de la República —al menos según sus personalísimos gustos, simpatías y deseos, sin mediar medición o competencia alguna—, pero para la prensa este horrendo nombre llegó para quedarse, lo que esperamos tenga vigencia solo para el presente proceso político nacional, que simbólicamente arrancó justamente estos días de asueto para el común de los mortales, pero de intenso frenesí para los políticos de la Cuarta Transformación, que por cierto parecen cada vez más los únicos presentes en la arena de la justa por la presidencia, ante una oposición más inexistente que el caballero de la narración de Italo Calvino, cuyo nombre no especificaremos porque consta de 20 palabras y nuestro espacio es muy prieto.

Marcelo Ebrard Casaubón fue el primero en renunciar a su cargo público —secretario de Relaciones Exteriores, tradicionalmente considerado el segundo más importante del gabinete, pero con mucho menor presencia al interior que el de Gobernación, el primero, que también aspira, Adán Augusto López Hernández, quien por más que los medios afines y el propio presidente intenten ocultarlo es notablemente antipático ante el pueblo, y ya también se separó del gobierno—, además de Claudia Sheinbaum Pardo, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, que sin ser tampoco la banal muñequita de biscuit que sus detractores pretenden, la niña mimada del mandatario —sus altos méritos académicos como científica, que incluyen su participación en un proyecto ganador de un premio Nobel, la preceden—, cierto es que a pesar de haber gobernado más que aceptablemente a la ciudad más grande, conflictiva y, para colmo, capital del país, aparece como la menos avezada en asuntos políticos y administrativos; la más verde, pues.

Al hablar de Ricardo Monreal Ávila hay que especificar la hora, porque, siempre a la zaga, un día es el más rebelde y beligerante de los aspirantes, al otro es el más dócil y besamanos de los presidenciables —bueno: con él ese adjetivo siempre fue un decir por cortesía—, y luego nos enteramos que le ofrecieron la jefatura de la Ciudad de México para hacerla de palero y al final levantar la mano a quien la égida presidencial señale como el ungido, trátese de la simulación que se trate —encuesta, consejo de notables o lo que sea, es lo de menos.

En una breve charla con el diputado local independiente del distrito I, Julián Ricalde Magaña, que es uno de los más creíbles y reputados promotores de Marcelo Ebrard en nuestro estado —no decimos más nombres, muy importantes, por no traicionar por omisión debida a la falta de espacio a cualquiera de los muchos activistas que tiene el aspirante en el Caribe mexicano—, nos dio cinco razones por las que el ahora ex canciller podría —o acaso debería— ser el candidato del Morena y aliados: 1. Desde siempre, ha sido un hombre muy cercano al presidente López Obrador. 2. Al menos dos veces ha demostrado lealtad, anteponiendo los intereses del proyecto en el que está comprometido a los suyos propios, que desdeñando prebendas que pudiera haber tenido en la bolsa. 3. Sin lugar a la menor duda, es el aspirante a la candidatura que tiene mejores relaciones en todos los ámbitos, incluyendo el internacional, en el que es muy respetado; diríamos que es el que tiene más mundo. 4. Conoce perfectamente el sistema político mexicano, para bien y para mal —no creemos que sea capaz de repetir el peor error de su vida, que fue contribuir a la creación del espeluznante, corrupto y oportunista Partido Verde Ecologista de México, que más que aportar algo a la coalición del Morena vivaquea bajo sus alas con tal de conservar el registro (esta última fue aportación del que escribe, no del diputado)— y, la más importante: 5. Es capaz de atraer y de hecho atrae a sectores que normalmente no votarían por el Morena y menos por sus mascotas.

Ebrard es con mucho el mejor, pero no es muy probable que sea el más adelantado, pues el PRI vive, feliz y coleando, en el Morena.