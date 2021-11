Sembrando Vida obliga a beneficiarios a realizar “apoyo comunitario”

En el sur de Quintana Roo, los beneficiarios del programa Sembrando Vida son obligados a realizar fajinas en la clínica de salud, escuelas y calles como “apoyo comunitario” para continuar recibiendo el apoyo del Gobierno federal, lo que va en contra de los mismos lineamientos del mismo programa.

Diego Gómez Chan, beneficiario del programa en la ribera del río Hondo, dijo que es algo injustificable, porque hacen exponer su integridad al chapear la orilla de las carreteras, en la cual participan forzosamente mujeres y ancianos beneficiarios.

Explicó que además de trabajar bajo presión para cumplir con el compromiso de entregar dos mil 500 plantas sembradas antes de finalizar el año, son condicionados a realizar otras actividades que nada tienen que ver con el programa.

Si bien es cierto que Sembrando Vida ha cambiado un poco la vida de los campesinos, la realidad, es que entre los estatutos y reglamentos no está el hacer actividades que no incluye el programa, y parecieran ocurrencias de quien tiene la responsabilidad del manejo del proyecto en el estado.

“A los beneficiarios del programa nos obligan a limpiar escuelas, clínicas y calles, cuando esa labor es responsabilidad de las autoridades del sector salud y educativas, así como de la secretaria de Comunicaciones y Transportes (SCT). Parece que esto, es un capricho del responsable del programa”, insistió.

Aseguró que ya preguntaron a campesinos de comunidades de todo el municipio de Othón P. Blanco y Bacalar y en todos los ejidos pasando lo mismo, por lo que piden que las instancias correspondientes investiguen y apliquen sanciones por esta irregularidad.

Dijo que inclusive a los becarios los obligan a realizar fajinas en la escuela aunque no tengan hijos, cuando los planteles tienen su conserje que recibe un sueldo, además que los padres de familia los ayudan

“Lo representantes están inventando esto y la verdad es que no entendemos por qué pasa. Si las cosas tienen que cambiar, entonces no pueden obligarnos en efectuar trabajos fuera de la normatividad del programa y menos condicionarnos a continuar con esa ayuda si no cumplimos con lo que dicen”, denunció.

Recientemente más de 500 beneficiarios del programa de las comunidades de Ramonal, El Palmar, Sac-Xan y Ucúm, Carlos A. Madrazo, Francisco Villa y Jesús Gonzales Ortega, fueron obligados a realizar “apoyo comunitario” el cual consistió en limpiar cementerios, parques, domos, camellones y las orillas de la carretera federal.

Las reglas de operación del Programa Sembrando Vida para el ejercicio fiscal 2021, publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), el 28 de diciembre del 2020, apartado 3.7 de Derechos, obligaciones y sanciones de los beneficiarios, no especifica dentro de las labores el realizar fajina, y mucho menos ser sancionados por no realizarlas.

