Hoteleros del centro quieren señales de vialidad para turistas

Alejandro García/ SIPSE

CANCÚN, Q. Roo.- Respecto a la petición por parte de los empresarios hoteleros para una adecuada señalización en la vialidad del Aeropuerto Internacional de Cancún hacia el centro del destino, con el argumento de dar oportunidad a los turistas de hospedarse en el área de su preferencia, Jaime Eduardo Rocha de la Garza, director municipal de Imagen Urbana y Vía Pública, aseguró que no ha recibido ninguna propuesta.

En todo caso, comentó, tendría que ser analizada por el cabildo, porque la dependencia a su cargo no está facultado para dar autorización en vía pública, además de que la señalética oficial (en colores verde con letras blancas) no puede llevar el nombre de un hotel en particular, si esta es su intención.

Eduardo Domínguez Ibarra, presidente del Comité de los Hoteles del Centro, dio a conocer que solicitarán a las autoridades correspondientes una adecuada señalización del aeropuerto al centro del destino, a fin de buscar atraer más turistas al primer cuadro de la ciudad, ya que no todos los visitantes se hospedan en la zona hotelera y no todos llegan con reservación.

Hay un mercado muy amplio de turistas que prefiere hospedarse en el centro de la ciudad, porque es más económico, dijo. “Si quisiera poner cualquier tipo de señalización en vía pública no se puede, por más que sean una asociación; no estoy facultado para dar autorización en vía pública, eso es vía regidores, en el cabildo, además de que la señalética es institucional”, declaró el funcionario municipal.

Sin embargo, habría que analizar de qué se trata la propuesta de los hoteleros del centro, pues la señalética existe, indicando hacia dónde está el centro de la ciudad y la zona hotelera. “Hay otros casos en los que rentan espacios, como espectaculares, en donde se pueden anunciar… pero eso ya es con terceros”, comentó.

El Comité de los Hoteles del Centro tendrá una reunión de trabajo antes de finalizar este mes para ver los puntos pendientes a desarrollar, como mejoras en la vialidad e impulsar una campaña de ciudad limpia.