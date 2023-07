SEQ adelanta vacaciones al anunciar el fin del ciclo escolar

Los más de 349 mil alumnos de educación básica en Quintana Roo disfrutarán de por lo menos cinco días más de vacaciones, pues la Secretaría de Educación en el estado (SEQ) anunció el fin anticipado del Ciclo Escolar 2022-2023.

De acuerdo con el calendario oficial, la fecha fijada para la clausura de actividades era el próximo 19 de julio, sin embargo, la dependencia anunció mediante un comunicado que las clases en preescolar, primaria y secundaria finalizarán el 14 de julio, cinco días antes de lo esperado.

¿Por qué se adelantan las vacaciones en Q. Roo?

Carlos Gorocica Moreno, titular de la dependencia indicó que esto se debe a que la gran mayoría de los maestros concluyeron los programas curriculares.

“Nuestras figuras docentes y administrativas agotaron los planes y programas de estudios en los distintos niveles de preescolar, primaria y secundaria, y que la semana que viene suben evaluaciones, se tomó la determinación de que pudiera adelantarse”, dijo.

El funcionario añadió que esta medida también evitará que los menores sigan exponiéndose a las altas temperaturas causadas por las olas de calor.

El fin anticipado del ciclo escolar también modificará el calendario de actividades de los docentes, pues ahora será del 17 al 21 de julio, las fechas en que se realizará el Taller Intensivo de Formación Continua; mientras que el receso escolar iniciará de manera formal el 24 de julio.

Regresan calificaciones reprobatorias

Otra modificación anunciada para este ciclo es el regreso de sistema de calificación en el nivel básico, el acuerdo 110319 marca que los alumnos de secundaria, así como del tercero al sexto grado de primaria, podrán obtener resultados reprobatorios.

Medida de la cual estarán exentos los infantes de preescolar quienes tendrán observaciones y sugerencias en el aprendizaje, en lugar de valores numéricos. Los estudiantes de primero y segundo de primaria, tendrán evaluaciones del seis al 10.

“No habrá reprobación, pero sí calificaciones. La razón es que los niveles de maduración de los chicos en esa edad, todavía no están sólidos, algunos de los chicos despegan rápido y otros no tanto, lo que implica que, si tienen algún desfase en las habilidades logicomatemáticas o de lectoescritura, no necesariamente tienen que recursar el grado”, dijo.