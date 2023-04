Sequía golpea a comunidades limítrofes del sur de Q. Roo

Pobladores de la zona limítrofe entre Campeche y Quintana Roo han tenido que buscar la manera de recolectar agua tras los problemas de sequía que enfrentan.

Como es el caso de una comunidad cercana a Nicolás Bravo, llamada Emeregildo Galeana, que a través de una membrana, construida por el gobierno de Campeche, recolectan agua de la lluvia para que puedan bañarse e incluso para tomar agua.

Cabe destacar que existen temporadas o meses que por la falta de lluvias las membranas quedan vacías.

"Ya comenzó la sequía (...) se mira que no hay nada de agua, todo está seco. Estamos todos sufriendo, los animales y todo, se mueren hasta las vacas de sed porque no tenemos agua. Las plantas se están muriendo porque no hay nada de agua", detalló una habitante de la comunidad Caña Brava.

"Ya solo sale tantitito de agua, quien sabe qué vayamos a hacer porque está todo seco. Nosotros hemos recibido ayuda de Quintan Roo con el agua", agregó.