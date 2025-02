Servicio de Aguakan en el centro de la controversia en Quintana Roo

La gobernadora del estado, Mara Lezama, expresó su agradecimiento a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, por su respaldo en la defensa del derecho al agua de los quintanarroenses.

Durante el programa “La Voz del Pueblo” de este jueves, Lezama destacó que la demanda de retiro de la concesión de la empresa Desarrollos Hidráulicos Cancún (DHC-Aguakan) responde a una exigencia ciudadana ante un servicio ineficiente y costoso.

El día de ayer, la presidenta Sheinbaum, solicitó formalmente a Aguakan que entregue la concesión para mejorar la calidad del servicio en el estado. Durante su conferencia matutina, enfatizó que “no se puede hacer negocio con el agua” y que lo sucedido en Quintana Roo representa un abuso contra la población.

La gobernadora estatal reforzó esta postura, asegurando que su administración no debe ser comparada con gobiernos anteriores, pues se caracteriza por la transparencia. Enfatizó que las tarifas y el cobro del servicio de agua actualmente no está a cargo del gobierno estatal, sino de la empresa concesionaria, y aseguró que en su administración “no se miente, no se roba y no se traiciona”.

Finalizó destacando su preocupación y que velará por los intereses de los habitantes de municipios afectados como Benito Juárez, Solidaridad, Puerto Morelos e Isla Mujeres.

Denuncias contra Aguakan en Quintana Roo

La discusión sobre la concesión de Aguakan resurgió tras la publicación de un reportaje del diario Reforma, que indicó que los dueños de la empresa acusan al gobierno estatal de presionarlos para retirarse.

Sin embargo, el mismo informe señaló que la empresa ha sido objeto de críticas por presuntos abusos, cortes de suministro injustificados y cobros excesivos. Además, se informó que existen órdenes de aprehensión contra miembros de la familia Ballesteros, ligados a la empresa.

Por su parte, Sheinbaum reiteró su postura contra la privatización del agua, asegurando que este modelo no ha garantizado el derecho humano al acceso al recurso. Señaló que la concesión de Aguakan fue extendida en 2014 durante la administración del exgobernador Roberto Borge, actualmente en prisión, y que la empresa ha privilegiado las ganancias sobre el bienestar de la población.

Aguakan responde a las acusaciones

Ayer mismo y horas después de estas declaraciones, la empresa Desarrollos Hidráulicos Cancún (DHC-Aguakan) emitió un comunicado en el que se mostró dispuesta a aceptar la terminación anticipada de su concesión, siempre que se realice dentro de un marco legal y con una indemnización justa.

La empresa destacó que ha invertido más de 8,865 millones de pesos en infraestructura y ha realizado aportaciones significativas a la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

Aguakan también defendió la calidad de su servicio y argumentó que las tarifas son establecidas por el gobierno estatal, no por la empresa. Asimismo, recordó que en su estructura accionaria participan fondos de pensiones y Afores como Sura, Banamex, Principal y Pensionissste, lo que podría generar implicaciones financieras para millones de trabajadores si la concesión es cancelada abruptamente.

