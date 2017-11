Cozumeleños se unen para poner en operación a los Mototaxis

Gustavo Villegas/ SIPSE

COZUMEL, Q. Roo.- En Cozumel no será autorizada la operación de mototaxis, ni por parte del gobierno del estado o del ayuntamiento. Quienes promuevan la organización de agrupaciones para obtener una concesión están incurriendo en fraudes y dañando el patrimonio de las personas.

Así lo aseguró Alejandro Ramos Hernández, director de Comunicaciones y Transportes de la Secretaria de Infraestructura y Transportes (Sintra) del Gobierno del Estado de Quintana Roo, pues este esquema no está contemplado en la ley de transporte estatal o municipal.

También te puede interesar: Arrollan a turista en Akumal; perdió la vida (video)

La tarde del domingo en las instalaciones del Sindicato Único de Trabajadores de Carga, Mototaxis y Transportes en General en Todas sus Modalidades y Servicios en General adheridos a la Federación Sindical de Obreros y Campesinos (Fesoc), se llevó a cabo una reunión en la que ya se maneja la operación de este tipo de transporte para el mes de enero.

El domingo en las instalaciones de la FESOC de la isla se reunieron varias personas.

Los rumores de que en Cozumel se expedirían concesiones para el servicio de mototaxis comenzaron a darse a inicios del año 2016. Todo se ventilaba en cuentas de redes sociales aunque las autoridades de Sintra y del Ayuntamiento negaron que existiera autorización para ello.

Las más visibles de estas cuentas es la de la Sociedad Cooperativa De Transporte Nohoch Be que el 30 y 31 de marzo colocaron en su cuenta fotografías de los vehículos que había adquirido en Mérida Yucatán.

No fue sino hasta el 5 de mayo de ese mismo año que llegaron a Cozumel varios de estas motocicletas adaptadas para el arrastre de cabinas, los cuales fueron detenidos de manera inmediata al salir del muelle de carga por los elementos de la Sintra.

Trámites de concesiones

El domingo en las instalaciones de la FESOC de la isla se reunieron varias personas a quienes se les está solicitando una cuota 15 mil pesos de entrada para poder iniciar los trámites de concesiones, esto según informes proporcionados por un asistente a la reunión el local localizado en la 90 avenida con calle 4 de la colonia Emiliano Zapata.

El informante pidió no ser citado para no tener problemas pero manifestó que hay todo un entramado para captar este dinero y muchas personas ya están haciendo sus aportaciones.

Ante esto Alejandro Ramos dejó claro que esto es ilegal y que en la isla Cozumel no hay proyecto presente o futuro. Recordó que junto a Jorge Alberto Portilla Mánica, titular de la Sintra se reunió con representantes del ayuntamiento y se acordó no esta última instancias no se autorizaría esta modalidad.

Son inseguras y solo operan en zonas urbanas en los municipios donde si se han autorizado y ahí no circulan ni en la ciudad ni en carreteras. Están engañando a la gente y podrían perder su patrimonio, puntualizó.