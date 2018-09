Suspenden servicios en la Tesorería Municipal de Tulum

Sara Cauich/ SIPSE

TULUM, Q. Roo.- Desde ayer, la Tesorería municipal suspendió pagos y cobranzas con motivo del cambio de gobierno. A pesar del aviso, contribuyentes que acudieron a realizar trámites se quejaron de esta suspensión.

Darío Martínez Ordaz, acudió a realizar el pago del Predial que no pudo efectuar por la falta de un documento que no podrá tramitar hasta nuevo aviso. Casi todas las direcciones municipales han cumplido con el procedimiento de la entrega al nuevo ayuntamiento a través de la comisión previamente establecida por ambas partes para este protocolo, por lo que no se lleva a cabo ni un movimiento más.

El aviso a las puertas de la Tesorería Municipal indica “que el último día para realizar sus pagos será el 27 de septiembre por motivos de cambio de administración, por su comprensión gracias”.

Asimismo, el ingreso de facturas como fecha límite el pasado lunes, y todos los trámites como son permisos, también están suspendidos por parte de los encargados de las áreas municipales como Desarrollo Urbano, de este saliente gobierno municipal.

Ha sido también y a través de las redes sociales del ayuntamiento saliente se informó de la suspensión de los pagos por el cambio de administración. Una vez que se tome la protesta al Cabildo del presidente municipal electo, Víctor Mas Tah, se conocerá a los integrantes del gobierno municipal y a quienes sean designados como responsables de las diversas áreas.

La toma de protesta tendrá lugar en presencia de representantes de los tres poderes de gobierno, según ha trascendido entre el personal cercano al nuevo edil.

La sesión solemne para la toma de protesta a la próxima administración que presidirá Víctor Mas Tah, tendrá lugar el próximo domingo 30 de septiembre poco después del mediodía, en el domo del parque Dos Aguas, al término de la cual serán designados los nuevos servidores públicos para entrar en funciones.