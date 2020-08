Shorts México celebrará sus 15 años con festival híbrido

Cancún.- La continuidad es algo que el día de hoy celebra Shorts México, el Festival Internacional de Cortometrajes que año tras año exhibe lo mejor de esta modalidad cinematográfica, este año, parte de su esencia se transporta al mundo virtual y adecuándose a la nueva normalidad de manera presencial en algunas sedes y bajo las condiciones sugeridas por las autoridades sanitarias. En conferencia de prensa, el equipo de Shorts México anunció los pormenores de la decimoquinta edición de este gran festival, el cual tendrá a Oaxaca como estado invitado este año.

“Estamos muy felices de haber logrado festejar estos 15 años y a pesar de los inconvenientes lograr la continuidad, esta vez, tendremos un festival híbrido con cortometrajes tanto en línea como de manera presencial en la Cineteca Nacional, Cinemex y las sedes que se han sumado al festival, que será del 2 al 18 de septiembre con exhibiciones y formación”, detalló en conferencia Jorge Magaña, director general, quien destacó la alianza y la buena voluntad que han tenido embajadas, alcaldías y espacios culturales para llevar a cabo este gran festival cinematográfico que extendió su duración a 15 días.

Canal 22 será la sede principal del festival en televisión abierta y se suman para la exhibición de los más de mil cortometrajes que participan, Canal Once, TV Mexiquense y la octava. De manera virtual, las transmisiones serán a través de festhometv y shortsmexico.com, además diferentes alcaldías de la Ciudad de México y salas de cine en el interior de la república suman sus espacios para la exhibición de manera presencial.

En la edición número 15 de Shorts México se presentarán más de mil cortometrajes, 349 mexicanos, 83 iberoamericanos y 134 internacionales, provenientes de 54 países, 440 de estos cortos podrán verse a través de la plataforma Filminlatino, así como otras 50 sedes virtuales. Las categorías de esta edición son: Cine queer, cine horror fantástico, Infantil, Pueblos Indígenas y originarios, Cine de conservación ambiental, Comedia, Muestra internacional experimental y Mujeres mexicanas en el cine, detalló Isaac Basurto, encargado de producción del festival.

El jurado estará conformado por 47 almas relacionadas con el séptimo arte como guionistas, actores y directores, entre los que se encuentran David Sonana, Alfonso Dosal, Esteban Soberanes, Genaro Lozano, Regina Blandón, Juan Carlos Arciniegas, guionistas, Eduardo Esquivel director, Salvador Aguirre, Ana Lucía Altamirano, Humberto Vélez, Dagoberto Gama, Gary Alazraki, Sylvia Pasquel, Consuelo Duval, Javier Quintanar Polanco, entre otros.

“Estoy muy feliz y honrada de que me hayan invitado, es una tarea difícil porque en esta ocasión es una selección de alto nivel, hay una gran diversidad de culturas, de puntos de vista, desde criticas sociales hasta cosas experimentales, desde narrativas conservadoras hasta las de ciencia ficción, me fascina ver el juego que puede haber en un corto”, detalló Ximena Romo, será parte del jurado y le ha tocado calificar Animación Internacional.

Por su parte Consuelo Duval, quien calificará animación iberoamericana se dijo sorprendida de haber sido elegida como jurado.

“Siempre he sido muy miedosa del cine porque sé que es un medio muy celoso que no te deja entrar fácilmente, cuando me llegó la invitación me sorprendí, me toco ser jurado de iberoamericanos de animación, me siento como maestra, empiezo a ver el corto y termino como público, emocionada por todo el talento que hay y todo lo que hay para expresar en cada uno de ellos, me siento halagada y responsable, porque sé que detrás de cada corto hay mucho trabajo, desgaste, cansancio y un equipo detrás”.