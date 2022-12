Show en el Teqroo

Hoy es el último día del magistrado Víctor Vivas en el Tribunal Electoral de Teqroo, un personaje que ha resistido polémicas, cambios de gobierno y alternancia de regímenes. "Pero no hay tiempo que no se cumpla" reconocía él ayer en su última sesión, con unas palabras que, de acuerdo con la magistrada Claudia Carrillo, no estaban ni en la orden del día ni por las cuales fue consultada si quiera como gesto de cortesía por el presidente Sergio Avilés, quien en tono autoritario reviró tras la observación: "Yo dirijo la sesión". Vivas finalmente se despidió aunque la magistrada pudo revirar: "Los espacios públicos no son solo para dar gracias sino también para pedir perdón”.

La transmisión en vivo no dejó espacio a otras conclusiones: fue uno de los momentos más tensos del último tiempo entre los tres que componen el Pleno del Tribunal. Asunto aparte fueron las porras entre los caballeros durante el mini discurso que generó múltiples reacciones en redes sociales. Pero no es lo importante.

Ahora bien, cuando Vivas entregue, se desatará seguramente otra polémica, ahora por la vacante. El artículo 213 de la Ley de Instituciones y procedimientos electorales del Estado establece que, tratándose de una vacante definitiva de magistrado, el presidente del Tribunal Electoral lo comunicará al Senado para que se provea el procedimiento de sustitución. No tiene, según la interpretación, atribuciones para nombrar la magistratura suplente. Pero fuentes del mismo Tribunal advierten que Avilés, anticipándose a ello, ha instruido despidos y nombramientos.

Mientras se realiza la elección respectiva, se debiera cumplir lo establecido en el primer párrafo del citado artículo, el cual señala que, en caso de presentarse alguna vacante temporal de los magistrados, quien ostente la titularidad de la Secretaria General del Teqroo, o en su caso, por la o el secretario de Estudio y Cuenta de la ponencia de mayor antigüedad en el cargo. Pero ojo: solamente para integrar el Pleno en sesión jurisdiccional, regresando a su posición tras ello.

La secretaria general de Acuerdos es Maogany Crystel Acopa Contreras, quien fue secretaria de Sergio Avilés. Ese solo dato, que puede ser circunstancial, dispara toda sospecha. Pero el fondo es que no se ve necesidad de ningún nombramiento ya que no está próximo un proceso electoral ni juicios por resolver.

Además, los más de 100 mil pesos que cobraba Vivas, podrían ser reintegrados para pagar la deuda que dejó Carlos Joaquín o dirigirlos a los nuevos asuntos prioritarios en Quintana Roo. Ya veremos.

El Teqroo otra vez dando la nota.