Sian Ka'an reabre sus tesoros a turismo de bajo impacto

Las comunidades mayas que conforman el destino turístico Mayaka'an, en el interior de la Reserva de la Biosfera de Sian Ka'an, están en proceso de recuperación de la actividad turística, luego de una abrupta caída por la pandemia.

Román Caamal Coh, presidente de la Red de Turismo Comunitario de la Península y cooperativista de Sian Ka'an expuso que por la pandemia se suspendieron por lo menos ocho meses todas las actividades turísticas, o hasta un año con algunos tours, lo que implicó la pérdida de por lo menos 7.5 millones de pesos en derrama económica.

Para la recuperación de este sector económico en las comunidades se han diseñado una serie de estrategias, comenzando con la capacitación sobre medidas sanitarias para prevenir los contagios por Covid-19.

Refirió que se generaron acuerdos con las agencias con las que trabajan para dar seguimiento a las reservas pérdidas el año pasado, que fueron alrededor del 75 por ciento.

“Ya estamos otra vez trabajando con ellos para la reactivación de la zona”, señaló.

El destino Mayaka’an está integrado por ocho comunidades de la zona, que ofrecen servicios de turismo comunitario de bajo impacto.

Una de las fortalezas de estas comunidades, a diferencia del resto de los destinos del Caribe Mexicano, es que el turismo es una parte de su economía, pero no la principal, refiere Caamal Coh.

Esto permitió a las localidades sobrellevar económicamente un prolongado cese de actividades.

“Nosotros siempre seguimos saliendo al monte, a cosechar. No dejamos de hacer todo lo demás. Sí afectó pero no tanto como en la ciudad que no podían hacer nada más”, sostuvo el presidente de la Red de Turismo Comunitario.

Señaló que se trabaja constantemente con proyectos para el fortalecimiento del destino. Por ahora, se busca crear un circuito turístico en la Península, con comunidades aliadas en Yucatán y Campeche.

También se trabaja en la mejora de los servicios de hospedaje dentro de las comunidades.

También te puede interesar:

Por Tren Maya, Fonatur intervendrá zonas arqueológicas de Tulum y Cobá

Zona arqueológica en riesgo de cerrar: Ejidatarios quieren más dinero

Hay acuerdo: Zona arqueológica de Cobá reabre a partir del domingo