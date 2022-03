Sigue la 4T en Cancún

Mara Lezama solicitó licencia ayer en sesión de Cabildo por 90 días, la que será efectiva desde del primer minuto del próximo lunes. Aún tendrá algunos encuentros por atender en las próximas horas. Queda como interina la primera regidora Lourdes Latifa Cardona Muza; con ella al frente del Ayuntamiento Benito Juárez, se garantiza la continuidad de los grandes proyectos: El de Mara, el de la 4T y el del lopezobradorismo, que hacen converger con naturalidad las morenistas fundadoras como ella.

Mara comienza a transitar un nuevo camino hacia la campaña para la gubernatura, al que llegan personajes de distintos sectores; no solo de Morena, también de la 4T y más allá de la alianza formal con el PVEM, el PT y FXM, porque partidos, fuerzas y expresiones se acercan ya al entorno de la candidata con más ventaja rumbo al 5 de junio. Por eso se sostiene que Mara es Morena, representa a la 4T y es fiel puntal del lopezobradorismo en Quintana Roo.

Cardona Muza sabrá cuidar lo construido desde Cancún. De entrada, entiende la dinámica interna como fundadora del partido (2013) y colaboradora del presidente. Conoce las causas que dan sustento al movimiento: En 2006 permaneció en el Zócalo durante el plantón por el llamado fraude electoral, ese mismo año fue responsable de los módulos de credencialización del "gobierno legítimo" de Andrés Manuel y también coordinadora general distrito 3. Desde entonces ha sido funcionaria municipal, regidora y hasta candidata a la diputación federal (2015). "De hueso colorado" califican en su círculo cercano.

Los demás ediles le reconocieron el trabajo realizado a Mara en el municipio durante más de 40 meses (por el primer gobierno y su reelección), en favor de los ciudadanos y sin distingo de partidos políticos. Cardona Muza le dijo: “El camino que nos has marcado para cambiar la forma en que se hacen las cosas, no lo vamos a olvidar. Te deseo éxito y estoy segura que vas a consolidar tu encomienda y sé que serás nuestra próxima gobernadora”. Sellado el pacto entre ambas. No caben dudas al respecto.

Mara está arropada. Lo del Cabildo y el gabinete cancunenses solo es una muestra de lo que encontrará más allá de Benito Juárez. En el resto de los municipios del norte, en la zona Maya y en el sur del estado, las marcas a las que abandera tienen un peso significativo. Quintana Roo es un bastión del presidente, donde la aprobación a su gobierno suele situarse entre las mejores del país.

Otra vez: para tales efectos, Mara es Morena, la 4T y el lopezobradorismo.