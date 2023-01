Simpatizantes de Morena participan en curso en Kantunilkín

Simpatizantes y Militantes del Partido del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) participaron en un curso básico de formación política que tiene como finalidad de sentar las bases de aquellas personas interesados en formar parte del instituto político.

Bernardo García Alejandre, secretario de Formación Política, explicó que los trabajos abarcan la historia, ética, partidos de izquierda y es de vital importancia para los que quieran formar parte de la nueva historia de México.

Durante la inauguración de los trabajos, la presidenta del instituto político, Johana Acosta, destacó que Lázaro Cárdenas tiene el privilegio de recibir el primer curso y que está encaminado a fortalecer la cuarta transformación para que las familias tengan una mejor calidad de vida.

De igual forma, dijo que sería la antesala para redoblar esfuerzos, porque viene el proceso electoral donde se elegirá a la máxima magistratura del país.

Atestiguó los trabajos el presidente municipal, Orlando Emir Bellos Tun.

Madre de familia recupera a sus dos niñas

Reyna Alondra Ayala Fernández, madre de familia de la comunidad de Valladolid Nuevo, afirmó que fue entregada sus dos hijas que fueron sustraídas el martes pasado por su ex esposo, Felipe de Jesús May Nahuat, pero consideró que las autoridades mostraron pasividad porque se fue como si nada y teme que no le apliquen una sanción al caso.

Ante esa situación dijo que a pesar de esa situación se siente agradecida porque logró a sus hijas y por el momento iniciará una denuncia formal para que lo apoyen con la manutención, ya que por el momento sólo se dedica a vender postres para sacar adelante a las niñas.

Agradeció a sus familiares y amigos que apoyaron para encontrarlas y adicional fue lo que originó a las autoridades de la Fiscalía que agilicen el caso de localizar a las niñas de 4 y 1 año de edad.

Cabe recordar que fue el viernes pasado, cuando acudió ante las autoridades ministeriales para interponer la denuncia formal para que localicen a su ex esposo para que entregue a las niñas, porque no es la forma en que se debe atender una situación, porque entiende que hay derechos, pero todo que sea dentro del marco de la ley. (Con información de Raúl Balam)