Sin proyecto de nación

Se ha instalado una narrativa procedente de la 4T en el ámbito nacional y que permea en los estados, acerca de que sus rivales no tienen proyecto de nación. Para quienes se identifican con el lopezobradorismo, la oposición solo pretende ganar elecciones (aunque pierde la mayoría) sin ofrecer un plan alternativo.

Indiscutiblemente no solo se trata de ganar, sino de construir; o en todo caso, la pregunta que le hacen es: ¿Quieren ganar para qué? El caso es que no hacen ni una cosa ni la otra. Para quienes comulgan con el presidente López Obrador, el "gran fracaso" de sus contrincantes es no tener ese otro proyecto.

Pasa además que no hay cuadros altamente competitivos ni se articula una alianza potente contra Morena y aliados, que es tal vez la única forma de competirle en serio. Es decir: ni alianza ni candidatura ni un proyecto como opción. Con ese panorama a cuestas, difícilmente podrán convencer a la ciudadanía. Se vio en junio pasado, y probablemente se verá en 2023 en Coahuila y el Estado de México. Incluso, se atreven a pronosticar la misma situación en 2024, año de comicios presidenciales, si tales condiciones se mantienen como ahora se plantea.

Hoy, en careos y ejercicios de consulta, quienes se podrían perfilar por Morena -y aliados- llevan una ventaja considerable sobre aquellos posibles adversarios. Figuran como contrarios a la 4T, por ejemplo, Ricardo Anaya, Luis Donaldo Colosio, Alejandro Moreno o Alfredo del Mazo. Para muchos, más de lo mismo.

Quintana Roo es territorio lopezobradorista y esa idea tiene mayor peso que en otras regiones del país. El presidente ha ganado siempre en el estado, y es razón por la cual gobernará Morena desde septiembre de manera inobjetable. Lo mismo en el Congreso local, donde ejercerá mayoría calificada. No hay que olvidar que aquí tiene una de las aprobaciones más altas de todo México. Todo ello cuenta para la percepción en torno a que los demás caminan sin rumbo.

Cabe insistir: para la sociedad, o al menos una buena parte de ella, la oposición no tiene un proyecto de nación como sí el movimiento liderado por López, sustentado no solamente en becas, jubilaciones y diversos apoyos.

A dos años de la elección para presidente de la República, parece misión imposible que puedan crearlo o promoverlo para convencer. Algunos han valorado lo que propone Movimiento Ciudadano como en Jalisco o Nuevo León, donde ha conquistado al presentarse como la tercera vía; sin embargo, no se sabe si será suficiente para arrebatarle el poder a quienes hoy mandan.