El Sindicato General Francisco May de Felipe Carrillo Puerto ajustará sus precios en el servicio de taxi al límite máximo de la tarifa que le tiene autorizado el Imoveqroo, pasará de 22 a 25 pesos.

Desde junio del 2021, la asociación sindical comenzó con el ajuste de sus costos, pasó de 20 a 22, para principios de año anunciaron que realizarán otro incremento, pero no se había definido para cuando, y hasta estas fechas concretaron que será para el próximo lunes.

Mario Didier Aguilar Ramírez, secretario general del gremio en el municipio, expresó que ante el incremento del precio del litro de la gasolina, los insumos básicos como el aceite, llantas y hasta piezas, se vieron con la necesidad de ajustar sus precios, no podrían soportarlo más.

“Vamos a actualizar nuestros costos conforme a las tarifas que nos tiene autorizado el Instituto de Movilidad del Estado de Quintana Roo (Imoveqroo) desde el 2019, no lo habíamos hecho porque no queríamos afectar el bolsillo de los usuarios, pero con esto, no se puede”.

Añadió que el costo pasará de 22 pesos a 25 el servicio, el radio taxi queda en dos pesos, es decir será 27, solicitar el servicio por la aplicación “koox taxi” 27; el pasaje para estudiantes, personas de la tercera edad, personas con discapacidad será de 22, siempre se les dará mayor prioridad.

Destacó que desde que comenzaron los incrementos en las gasolinas, en los productos de su utilidad, la afectación que también les ha dado la divisa por el cambio de dólar, ha afectado a un total de 359 socios propietario y a cerca de 500 socios ayudantes o los conocidos como martillos.

Aseguró que desde hace un par de meses atrás comenzaron a realizar la concientización, el aviso a los usuarios y creen que todo estará listo para iniciar la semana con los nuevos precios que sólo será en taxi, en lo que respecta en vanes de transporte foráneo, hasta el momento siguen al mismo costo.