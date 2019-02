Amenaza Cecyte con dejar sin clases a 10 mil alumnos

Joel Zamora/SIPSE

CHETUMAL, Q. Roo.- La base trabajadora del Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos (Cecyte) en el estado amenaza con un paro nacional porque no tendrán este año 70 millones por concepto de prestaciones y gastos de operación, medida que afectaría a 10 mil estudiantes.

Mayra Cristina Berlanga Enríquez, secretaria general del Sindicato de Trabajadores del Cecyte en la entidad, dijo que el recorte presupuestal de la Federación afectará a un promedio de 700 trabajadores, entre personal administrativo y docente, por lo que se alista un paro para el próximo lunes.

Explicó que este recurso llega a Quintana Roo a través de un acuerdo entre estado y Federación, donde cada uno aporta una cantidad similar.

También te puede interesar: Absorbe el Estado deuda a maestros de Cecyte

El Gobierno Federal anunció que no se etiquetaron varias prestaciones y gastos de operación, correspondiente a unos 35 millones de pesos para la base trabajadora, por lo que sumado con el recurso estatal, la cantidad es de 70 millones de pesos.

“La semana pasada se entregó lo que se llama Anexos de Ejecución, que es el contrato que firma el estado con el Gobierno Federal y con la terrible noticia que tenemos un recorte presupuestal de 35 millones de la Federación”, dijo.

Este recurso estaba reflejado en tres rubros que aparecen en ceros, es decir, no se asignó ninguna cantidad presupuestaria para este 2019. Los conceptos son: Prima de Antigüedad, Otras Prestaciones (que engloban todas las prestaciones federales) y Gastos de Operación.

“El rubro de Prima de Antigüedad afecta directamente al salario del trabajador de todos los Cecytes a nivel nacional; el día martes nos reunimos con dependencias del Gobierno Federal y la única excusa que nos dieron es que les comió el tiempo y tuvieron que salir con el anexo de ejecución haciendo este recorte”, comentó.

Berlanga Enríquez dijo que aunque la Federación se comprometió a verificarlo, el recorte afectará el salario de 10 a 60% de todos los trabajadores, 422 de base y 278 empleados de confianza, mismo que empezarían a percibir desde la segunda quincena de febrero.

“Los directores generales o gobernadores de estado ya no pueden destinar un recurso que no esté etiquetado para cierta partida, porque les fincan responsabilidades, entonces, si la Federación no entrega un nuevo anexo el 28 de febrero, todos los salarios se verán afectados”, puntualizó.