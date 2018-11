Taxistas de Playa exigen reemplacamiento

Adrián Barreto/ SIPSE

PLAYA DEL CARMEN, Q. Roo.- Ciento 75 integrantes del Sindicato de Taxistas Lázaro Cárdenas del Río se manifestaron ante la Secretaría de Planeación y Finanzas (Sefiplan), para exigir el emplacamiento de sus vehículos, suspendido desde la creación del Instituto de Movilidad que carece de representación en Solidaridad.

“A nosotros nos están diciendo que no hay altas ni bajas, pero hemos visto que hay placas que estaban en un Tsuru y ahora están en un carro nuevo, o sea que sí están reemplacando pero a nosotros no nos quieren emplacar y ya lo necesitamos porque tenemos que hacer movimientos”, se quejó el vocero de los inconformes, Yovani Rivas Contreras.

Desde octubre pasado, 75 de ellos que eran únicamente operadores recibieron su concesión, lo que los convierte en socios, pero con la desaparición de la Subsecretaría de Transporte de la Sintra y el nacimiento del Instituto de Movilidad, que regula ese transporte, se suspendieron todos los trámites por lo que no pudieron emplacar.

A ese grupo se unen otros 100 que recibirán en diciembre su concesión, y que al igual que los otros 75 tuvieron que comprar un auto del año como les exige la Ley de Movilidad, la mayoría modelo 2019, para poder emplacar pero hasta ahora no pueden trabajar esa inversión.

“Yo rento unas placas que están registradas con un auto que sí es mío, pero en diciembre me toca que me den mi concesión y entonces necesito dar de baja las placas que rento del auto para que ese mismo vehículo lo dé de alta con las placas que me van a dar, y si no hay trámites en diciembre vamos a estar con la misma situación de los compañeros que ya compraron autos del año y no pueden ponerlos a trabajar como taxi porque no hay trámites’’, explicó Lorenz López Chi, otro de los manifestantes.

Luego de la manifestación que duró cerca de media hora, María Josefina Muza Simón, secretaria del interior del sindicato de taxistas, arribó a las instalaciones de la Recaudadora de Rentas de la Sefiplan, y se reunió con Jesús Marfil Ilacedo, recaudador de Rentas.

Luego de esa junta, Muza Simón informó que por instrucciones de la Sefiplan deben dirigir un oficio a Jorge Pérez Pérez, director del Instituto de Movilidad, para que disponga de personal en Solidaridad que pueda hacer el trámite de altas y bajas de placas.

“No hay delegado en Playa, y por eso están frenados estos trámites. El paso que sigue es dirigir a este funcionario un oficio para que nos apoye con esta necesidad y abra ya una delegación aquí y confiamos que haya una respuesta”, dijo María Josefina Muza.