Síndico sostiene que Punta Laguna no forma parte de Solidaridad

De acuerdo con los antecedentes jurídicos del territorio de Solidaridad, Punta Laguna no pertenece al municipio, luego que fuera dado a conocer que es parte de la demarcación local.

Esto se dio a conocer a través del síndico municipal y apoderado legal del ayuntamiento de Solidaridad, Adrián Pérez Vera, quien sostuvo que las coordenadas de la comunidad no están dentro del territorio local ni forman parte de una disputa legal entre Yucatán y Quintana Roo.

“Todo tiene un procedimiento, actualmente no existe un procedimiento de adhesión, tenemos las coordenadas establecidas en la Constitución, hay también una controversia ante la Suprema Corte de Justicia y esa parte no forma como tal. Así que al ayuntamiento de Solidaridad no le han informado sobre nada”, expuso Pérez Vera.