Si tienes estos síntomas no podrás vacunarte contra la COVID en Cancún

Los pacientes contagiados de Covid-19 que tengan más de 40 años, y que les tocaba su segunda dosis de AstraZeneca, deberán esperar hasta las siguientes jornadas para tener completo su esquema de vacunación.

De acuerdo con los lineamientos emitidos por la Secretaría de Salud, la aplicación del biológico se puede realizar luego de 14 días de haber superado la enfermedad.

La guía técnica de la vacuna indica que se debe reprogramar la aplicación a las personas que

Además, se debe esperar 90 días en individuos que hayan recibido plasma convaleciente previo a la vacunación.

En este mismo supuesto se encuentran quienes presenten síntomas de infección respiratoria, como Sarah, quien pese a llevar toda su documentación no pudo acceder al módulo de vacunación debido a que presentaba una infección en la garganta, por lo que tendrá que esperar al grupo de rezagados.