Abandonan 14 mil empresas al SIEM en Quintana Roo

Stephani Blanco/SIPSE

CANCÚN, Q. Roo.- En los últimos cinco años 14 mil empresas se dieron de baja al Sistema de Información Empresarial Mexicano (SIEM) en Quintana Roo, impactando en los fondos de apoyo al sector económico.

De acuerdo con los datos del SIEM, en 2013 había un registro de 21 mil empresas de Quintana Roo, sin embargo, actualmente únicamente cuenta con datos actualizados de siete mil unidades.

Rafael Ortega Ramírez, presidente de la Cámara Nacional de Comercio Servicios y Turismo (Canaco Servytur), destacó que se trata de un problema grave para el sector, porque el SIEM es un contabilizador de empresas, que le sirve a la Secretaría de Economía para determinar los montos de diversos fondos de apoyo.

“Además el sello ayuda a tener un número real de empresas, pues al no haberlo no hay una actualización de los censos económicos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, que son cada cinco años, lo que no permite el panorama real”, aseguró Ortega Ramírez.

Recordó que desde hace varios años, la Canaco- Servytur ha pedido que el registro anual al SIEM sea un requisito para tramitar la licencia de funcionamiento, sin embargo, la petición no ha sido atendida.

“Es obligación de la Secretaría de Economía el multar a quienes no cuenten con sello, pero no lo hacen”, mencionó el entrevistado.

Desde el inicio del sexenio de Enrique Peña Nieto para Quintana Roo, el número de registro en el SIEM comenzó a decaer, a razón de alrededor de mil por año, hasta cerraron en este año en siete mil.

A la demanda de la Canaco-Servitur, se suma el sector restaurantero que planteó a la nueva administración municipal, establecer como un requisito más para operación en el municipio.

Fue en 2005 cuando el Sistema de Información Empresarial Mexicano se volvió obligatorio para el sector empresarial y la SE vigilar el cumplimiento del trámite que, dependiendo del número de empleados, el costo puede ser de 300 pesos hasta 640 pesos.