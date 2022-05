Sobrevivientes tras los debates

“Nooo, si en el debate me fue de la patada; me barrieron; me plancharon”. Es muy poco probable que haya escuchado o llegue a escuchar una frase similar respecto al debate recién realizado.

Los candidatos más agresivos y cerreros –aunque no sean groseros– son los que sacan la mejor parte, mientras que los muy civilizados y diplomáticos se borran, así que los debates electorales tienen más de pugilato y pancracio que de intercambio de ideas. Eso tampoco sirve de nada.

Algo tal vez tienen de bueno la exposición de proyectos y planes de trabajo, pero el elector en general no va a escuchar eso: en realidad, la crítica al titipuchal de debates fue precisamente que fueron más aburridos que películas de Theo Angelopulous, y hay que reconocerlo: la gente quiere espectáculo y, de preferencia, chipote con sangre incluido.

El panorama para las elecciones distritales es muy variado; no vemos el “carro completo” que anunció el Morena –creemos– muy prematuramente, porque aunque es patente un predominio guinda no en todos los distritos la situación es como en el primero, donde el isleño y ex primer edil cancunense Julián Ricalde Magaña luce invencible –por la misma cantidad de méritos propios y prestados: ir por la coalición del presidente Andrés Manuel López Obrador–.

Sería imposible en este espacio referirnos a los 15 distritos electorales del estado, así que por ahora nos conformaremos con las candidaturas a gobernador –o más probablemente gobernadora– de Quintana Roo. Para ello, iremos abajo hacia arriba en las percepciones que hemos percibido de la opinión pública a través de todo tipo de publicaciones.

El ex presidente municipal de Lázaro Cárdenas, Nivardo Mena Villanueva, puede que sea un gran político –y sin duda es un prominente empresario naviero–, pero es un total desconocido, que tuvo cierto crecimiento con el limitado PT y después emigró al PAN. La puntilla a sus aspiraciones fue que fue a dar al bodrio Movimiento Auténtico Social, pues parece más asilo para menesterosos que partido político. Tendrá una votación ínfima.

Se discute si sigue José Luis Pech Várguez o la priista Leslie Hendricks Rubio, pues a pesar de los espectaculares apoyos anunciados para ella por los ex gobernadores Joaquín Hendricks Díaz –su padre– y Félix González Canto, no sucedió absolutamente nada y, al contrario, su pobre capital electoral parece disminuir. ¿Habrá algún acuerdo al ancient mode –Félix, bien priista, no da paso sin huarache–, tuvieron una epifanía de realismo electoral o les midieron mejor el agua a los tamales y decidieron no echarle dinero bueno al malo? Bueno: pero ni en las redes sociales que son gratis se nota mayor presencia de Leslie. No se les ven ganas de ganar.

José Luis Pech Várguez buscó la postulación, la coalición que encabeza el Morena, pero ni cerca estuvo de obtenerla. Mara Lezama Espinosa fue una aplanadora sobre él y sobre Marybel Villegas Canché, más el senador hizo lo más desagradable que puede hacer un político: se enfurruñó, se victimizó y acabó cambiando de bandera. Empero, Pech conserva un importante capital político acumulado a través de su larga y fructífera carrera, tanto en lo administrativo como en lo político, que dejará más que feliz al Movimiento Ciudadano y eso significa futuro. Su partido está en crecimiento en todo el país.

Laura Fernández Piña, ex presidenta municipal de Puerto Morelos, ocupó la dirección de Turismo del municipio de Benito Juárez y posteriormente también fue delegada del Instituto Quintanarroense de la Mujer. En 2005 fue secretaria técnica de Gabinete del Ayuntamiento de Benito Juárez. Ha formado parte activa del PVEM y del PRI. Del año 2008 a 2011 se desempeñó como diputada local en la XII Legislatura del Congreso de Quintana Roo, donde fue presidenta de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta. Su mejor cualidad: hacer amigos que la apoyen, que dicho sea de paso le ha funcionado de maravilla porque la política es buenas relaciones.

Haber gobernado exitosamente Cancún y haber sido reelegida para un segundo período, su trabajo como locutora de servicio ciudadano en radio y televisión y un trabajo político consistente, amén de ser la notable consentida del presidente Andrés López hacen a Mara Lezama la candidata más aventajada para el 5 de junio, con la única competencia de Laura Fernández.