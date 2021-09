La sobrina de AMLO y la tragedia de Tula Carlos Loret de Mola A.

Luisa Obrador Garrido, sobrina del presidente de México, tiene un muy buen puesto en el IMSS. Es titular de la Unidad de Evaluación de Delegaciones. Es la jefa directa de todos los delegados, encargada de supervisar a las delegaciones del IMSS, entre ellas, la delegación en Hidalgo, que hoy está bajo la lupa por la tragedia en el hospital de Tula, que dejó 16 personas muertas, ahogadas.

¿Es ella culpable de la muerte de 16 personas? Quizá habría que preguntarle a su tío, Andrés Manuel López Obrador, o a su jefe, el director general del IMSS, Zoé Robledo. Porque cuando se trató de la tragedia de niños quemados en la guardería ABC de Sonora, López Obrador y Zoé Robledo culparon no sólo a los altos mandos del IMSS, sino incluso a su director general, al gobernador del estado y al presidente de México. Aquí las pruebas:

El 5 de junio de 2014, cuando era líder opositor, de gira por Colima, López Obrador responsabilizó de la desgracia en la guardería ABC al que era gobernador, el priista Eduardo Bours, y al que era presidente, el panista Felipe Calderón. “Se tiene que castigar a los responsables de la cúpula del PRI y del PAN”, exigió.

El 5 de junio de 2019, ya instalado el obradorismo en el gobierno federal, Zoé Robledo declaró en la conferencia mañanera, que el “documento orientador” para hacer justicia en el caso ABC es el proyecto que realizó sobre el tema el ministro Arturo Zaldívar, hoy presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. “La disposición, el planteamiento, como ya lo ha señalado el presidente (AMLO), es que es documento y esa investigación sea la que sea tomada como guía… se llegan a señalar a once personas en el primer informe preliminar y después se integran a siete funcionarios más”. Entre esas personas están dos directores generales del IMSS, el que dio los permisos de las guarderías y el que estaba al frente cuando el incendio. El proyecto del ministro Zaldívar -que aunque fue rechazado por el pleno de la Corte, Zoé Robledo lo define como su guía- define responsabilidades al más alto nivel.

Si el criterio de la “4T” para la tragedia en el hospital del IMSS en Hidalgo es el mismo que para la guardería el IMSS en Sonora, estarán en problemas Zoé Robledo y Luisa Obrador, otra pariente del presidente. Pero seguro ese no va a ser el criterio. Porque si en algo ha sido consistente López Obrador es en que mide con una vara distinta a los suyos que a los demás. Y todo lo que criticaba antes, es lo que hace hoy. Todo lo que rechazaba es en lo que se ha convertido.

Saciamorbos

Y a todas estas, ¿es legal que una sobrina del presidente tenga un alto mando en el gobierno? Digo, más allá del “ya no hay nepotismo”…

AMLO cambia embajadores que son diplomáticos con carrera por personas sin preparación ni experiencia

Durante los tres primeros años de su gobierno, el presidente Andrés Manuel López Obrador se ha dedicado a destruir al Servicio Exterior Mexicano con el nombramiento de políticos o cuates sin experiencia como embajadores, por encima de los diplomáticos de carrera con los que cuenta nuestro país.

Aquí, un recuento de los embajadores y cónsules ajenos al Servicio Exterior Mexicano que López Obrador ha nombrado, en demérito de los diplomáticos de carrera.

1.- Isabel Arvide. Uno de los casos más patéticos es el nombramiento de la periodista Isabel Arvide como cónsul general en Estambul. Las consecuencias de este nombramiento se hicieron evidentes cuando hizo el ridículo al lanzar vivas a López Obrador.

2.- Alberto Barranco. Otro periodista sin experiencia diplomática, Alberto Barranco, fue nombrado embajador ante el Estado Vaticano. Barranco se ha dedicado a aprovechar su estancia en Roma para promover su más reciente libro.

3.- Esteban Moctezuma. Como embajador de México ante Estados Unidos fue nombrado recientemente Esteban Moctezuma Barragán, quien para ello dejó la titularidad de la SEP. No cuenta con experiencia diplomática.

4.- Roselia Barajas y Olea. Fue nombrada embajadora de México ante Costa Rica. El principal mérito de esta bióloga sin experiencia diplomática es ser amiga personal desde hace muchos años del presidente López Obrador.

5.- Lilia Rossbach de Pérez Gay. La embajadora de México en Argentina tampoco tiene experiencia diplomática ni en relaciones internacionales. Su principal mérito es ser viuda del escritor José María Pérez Gay haber sido diputada local de Morena en la Ciudad de México.

6.- Ricardo Cantú Garza. Fue nombrado embajador de México ante El Salvador. Su mérito es ser uno de los militantes más distinguidos del PT, rémora incondicional de Morena y de López Obrador.

7.– Romeo Ruiz Armenta. El embajador de México ante Guatemala es un militante del PRI que tiene como mayor virtud ser amigo personal del presidente López Obrador.

8.- David Jiménez González. Como embajador de México ante Honduras fue nombrado un priista que como senador fue muy crítico hacia el gobierno de López Obrador en el Distrito Federal.

9.- Raquel Serur Smeke. La embajadora de México ante Ecuador es Raquel Serur Smeke, filósofa y académica que tiene como principal mérito ser viuda del pensador ecuatoriano Bolívar Echeverría.

10.- Víctor Manuel Barceló. Como embajador de México ante Uruguay fue nombrado Víctor Manuel Barceló, quien en su momento fuera uno de los principales operadores de Roberto Madrazo, de quien fue secretario general de Gobierno.

11.- Blanca Jiménez. Como embajadora de México ante Francia fue nombrada Blanca Jiménez, quien brincó hasta esa posición de la Comisión Nacional del Agua.

12.- Josefa González-Blanco. Como embajadora de México ante Gran Bretaña fue nombrada Josefa González Blanco Garrido, primera titular de la Semarnat, quien tuvo que dejar ese cargo por abusar de su poder para retrasar un vuelo comercial.

13.- Itzel de León Villard. Al frente del consulado de México en San Bernardino, California, fue nombrada una mujer que cuyo mérito es haber sido una de las principales colaboradoras de Manuel Velasco cuando fue gobernador de Chiapas.

14.- Quirino Ordaz Coppel. El caso más reciente es el del todavía gobernador de Sinaloa, quien a pesar de los señalamientos sobre la participación del crimen organizado en las recientes elecciones, será nombrado embajador de México en España.

No es entendible que se cambie a verdaderos diplomáticos que han tenido una carrera por gentes que ni tienen carrera ni son diplomáticos, gentes que no entienden de protocolos ni relaciones internacionales.

Esto demuestra claramente lo que señala el onceavo mandamiento que dice; “rodéate de gente más tonta que tú” y tal parece que lo están cumpliendo al pie de la letra.

Carta dirigida al dizque presidente de Cuba (Otro dictador más en México)

Carlos Alazraki

Prólogo 1:

Sra. Sheinbaum:

Si el odio de su padre putativo hacia Cristóbal Colón era tan grande y como imitación, también de usted, ¿por qué no quitaron la estatua cuando su papi era Jefe de Gobierno y usted secretaria de no sé qué?

Y por último:

¿También va a quitar la otra escultura de Colón que está en Avenida Buenavista?

Porque de lo que si estoy SUPERSEGURO es que NO VA A QUITAR la escultura que su enemigo inmediato Ricardo Monreal puso de los PALADINES DE LA DEMOCRACIA Fidel Castro con el Che Guevara en el parque de la Colonia Tabacalera.

Y hablando del socialismo retórico…

Mi nada estimado Sr. Díaz-Canel:

Una aclaración:

Amo al pueblo cubano.

Amo a su país.

Amo sus costumbres.

Amo su comida.

Amo sus mojitos.

Amo sus playas.

Y detesto a sus dictadores Fidel y Raúl.

A usted no lo respeto en lo más mínimo.

Y le explico por qué:

Porque usted es otro muñeco del Partido Comunista que su jefe máximo Raúl Castro puso como títere para dizque disfrazar el comunismo con cara de socialismo del Siglo 21.

Raúl lo escogió porque usted es joven, inteligente, comunica la imagen de la nueva Cuba y sobre todo porque es MUY OBEDIENTE.

Pero por favor no se crea eso de ser presidente.

Porque la verdad mientras viva Raúl, usted no lo será.

Usted es otro títere de los regímenes de las dictaduras.

Igual que el ignorante de Maduro, pero menos ignorante que esa basura de dictador.

Y si no me cree, ahí está la muestra de la terrible represión que le hizo a su pueblo “amado” cuando hace un par de meses protestaron por la falta absoluta de libertades.

Una vez aclarado el tema, no entiendo a qué vino a México.

Nosotros estamos celebrando más de 200 años de nuestra independencia.

Más de 200 años de libertad de tránsito, libertad de expresión y de libertad democrática.

Palabras que usted ni conoce ni conocerá mientras viva, Raúl.

Por ejemplo, usted nació y vive en un régimen totalitario.

Usted no tiene ni la más remota idea de lo que estamos celebrando.

Es más, NUNCA ha disfrutado de lo que significa la palabra LIBERTAD.

Sigo…

Usted aceptó la invitación de nuestro presidente sin darse cuenta de que simplemente lo usó como usa a cualquier miembro de su gabinete.

Le explico:

Nuestro presidente es un EXTRAORDINARIO POLÍTICO Y UN SHOWMAN MUY TALENTOSO.

¡EXTRAORDINARIO!

Él, trabaja muy poco.

Él se concentra en COMUNICAR DURANTE SU SHOW MAÑANERO.

En ese show, el presidente ataca a quien quiere atacar con razón y sin razón.

En ese mismo show, el presidente defiende lo que QUIERA defender.

Y en ese show diario de dos horas de promedio, el presidente dice verdades NO COMPROBADAS con un promedio de UNA HORA Y 13 MINUTOS.

O sea….

UNA HORA 13 MINUTOS DE MENTIRAS TRAS MENTIRAS Y DE CUENTOS Y MÁS CUENTOS.

En ese entorno, el presidente decidió invitarlo para justificar ante sus adorados fieles, el odio que sus adversarios le tienen.

Nada más.

Por eso lo invitó.

Para usarlo.

Para mandarle mensajes a Biden, a Almagro de la OEA, a los neoliberales, y a toda la prensa que no esté de acuerdo con él, que ÉL es el que manda, y que ÉL no le tiene miedo a nadie.

Pero hay un problema, Sr. Díaz-Canel:

Nuestro presidente sigue sin darse cuenta de que ÉL es el hazmerreír de todos los países primermundistas.

Es una pena que un país tan chiquito y querido como Cuba, le haga de comparsa para que nuestro presidente se luzca y se sienta bien.

¡POBRE LATINOAMÉRICA!

Y ya que se habla de políticos, aquí podemos mencionar al actor, humorista y escritor estadounidense, Groucho Marx, quien dijo que “la política es el arte de buscar problemas, encontrarlos, hacer un diagnóstico falso y aplicar después los remedios equivocados”, y eso es precisamente lo que pasa en muchos países.

Es hora de actuar contra la

inseguridad que se vive en México

La inseguridad sigue siendo uno de los principales problemas que tiene México, estamos experimentando una época donde ya las mentiras, las negativas actuaciones y las vulgaridades son cosas de todos los días, y es por ello que les damos un aplauso ya que realmente esto nos mantiene a todos muy entretenidos, por toda la bola de “payasadas” que seguimos viendo.

Sería mejor que se pusieran a investigar cuáles son las principales causas de la inseguridad en México, ya que entre ellas está la pobreza, la desigualdad, el desempleo y la falta de oportunidades de estudio.

Otro punto importante de analizar sería saber cómo acabar con la inseguridad en México, ya que para ello se debe garantizar el bienestar social a los ciudadanos, así como impulsar programas para fortalecer a la juventud y reestablecer el tejido social en los sectores más afectados.

Con todo esto que está viviendo el pueblo de México debe darse cuenta donde estamos y por ello es necesario que despierten, reaccionen y actúen, porque deben tomar en cuenta que estamos hablando de sus familias, de sus vecinos, de sus compadres y de sus hermanos, ya es hora de rescatar a la patria, a la república, porque lo demás es lo de menos.

Recordemos que los humanos somos los únicos que tenemos la capacidad de transmutar (producir un cambio, convertir algo en otra cosa) que en este caso debería ser transformar las acciones negativas en positivas. ¡Mexicanos, México nos necesita!

