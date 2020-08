Sofía Guardiola de Cancún, salvada por Montaner en La Voz

Cancún.- La bella Sofía Guardiola, representante de Cancún en La Voz 2020, estuvo a punto de salir de la competencia este martes durante Las Batallas siendo parte del equipo de María José; sin embargo, fue salvada por el maestro Ricardo Montaner al momento del robo.

En entrevista exclusiva para Novedades Quintana Roo, Sofí comparte su sentir, ya que asegura que el haber pisado ese escenario ya es una batalla ganada y un sueño cumplido.

“Super padre la experiencia, desde las audiciones tenía una expectativa diferente, no pensé que iba a quedar pero pensé, lo que sea que pase, si se voltea uno o nadie hay que disfrutarlo y dar siempre lo mejor y ahorita, pasé las audiciones gracias a Dios, los knockouts, fue una decisión difícil porque las compañeras que me tocaron son muy talentosas y ahora en la etapa de Las Batallas fue algo contradictorio porque Tomás es una persona que admiro mucho, súper talentosa, cuando dijeron todos que se quedarían con él, ya estaba pensando en palabras de agradecimiento para despedirme y todo pero de pronto me robó Montaner no tenía palabras, a ver cómo nos va en la siguiente etapa”, expresó Sofí, quien ahora forma parte del equipo del cantautor venezolano.

“Será un reto trabajar con el maestro porque es un artista de talla internacional, así que vamos a echarle todos los kilos, me siento muy bendecida de tener esta experiencia en estos tiempos difíciles de pandemia”.

Sofía nació en la ciudad de Cancún y hace poco radica en la Ciudad de México, lugar al que viajó para cumplir sus sueños, ahora de la mano de Ricardo Montaner, quien se dijo orgulloso de tener la voz de la cancunense en su equipo.

“Sofía te voy a decir algo, a propósito ensalsé al otro (Tomás) para que La Josa se olvidara de ti y te dejara el camino libre para que vengas a mi equipo y meterle con todo”, fueron las palabras de Montaner para Sofía, quien, además prometió darle unas canciones que la llevarán a la cima.

“Mi mayor sueño en la música es ser una gran cantautora... Yo amo componer canciones y me haría la más feliz que a la gente le guste mi trabajo y lo que amo. También uno de mis mayores sueños es viajar mucho y conocer distintas culturas. Ahora que estoy en La Voz, no me puedo sentir más agradecida con todas las personas que me están apoyando. Así que, a la etapa que llegue, me sentiré muy feliz por haber vivido esta experiencia”, puntualizó Sofí.