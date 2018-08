Crecimiento Poblacional rebasa oferta de servicios

Adrián Barreto/ SIPSE

PLAYA DEL CARMEN, Q. Roo.- De acuerdo al censo que la Comuna realizó Solidaridad tiene ya una población que rebasa los 500 mil habitantes, informó la alcaldesa Cristina Torres Gómez, lo que representa una lucha constante para abatir el rezago en servicios y seguridad especialmente porque el gobierno federal no considera el incremento demográfico como el que se tiene en este municipio.

“Según nosotros estamos rebasando los 500 mil habitantes pero el Inegi indica que hay 310 mil habitantes. Tomamos además en cuenta que mucha gente no fue censada debido a sus horarios de trabajo y por lo que no se pudo ubicar en su domicilio. Pero los números siguen quedándose cortos debido a la dinámica que tiene Solidaridad”, indicó.

Para este 2018 las autoridades de Solidaridad calculan que recibirán alrededor de 500 millones de pesos de participaciones federales que equivalen a una cuarta parte del presupuesto para todo el año, sin embargo, esa repartición de recursos se basa en las cifras oficiales del Inegi y no en la cantidad de gente que realmente vive aquí.

Lo anterior dijo Torres Gómez va a generar un déficit presupuestal en varios rubros y uno de esos es en la seguridad:

“En las reuniones de Fortaseq (Programa para el Fortalecimiento de la Seguridad) he manifestado que es injusto que en las fórmulas de repartición de recursos no se tomen en cuenta que los turistas requieren seguridad como es nuestro caso tampoco se toma en cuenta que tenemos un crecimiento constante de población que no está censada por Inegi”, declaró.

Así mismo agregó que la contratación de personal y la dotación de equipo que se hizo en esta administración representó un fortalecimiento de un 50% en los servicios públicos “pero aún así nos falta crecer 50% más y eso nos habla de las necesidades que implica tener un constante crecimiento”.

“El municipio crece exponencialmente, tenemos un crecimiento de 31.5% poblacionalmente, eso pega en materia presupuestal porque todo está planeado a la población oficial registrada en el Inegi tanto inversión de obra pública como servicio, entre ellos la seguridad.