Solución a la vista

¿Cuál es la solución al reclamo público que generó el cierre del acceso a la avenida principal de Puerto Cancún? Diálogo franco y consensos. Ya están en ello. El viernes se reunieron la presidenta municipal, Ana Paty Peralta, y representantes de aquel desarrollo para abordar el asunto.

La primera autoridad municipal confirmó ayer que el Instituto de Movilidad de Quintana Roo llevará a cabo una auditoría vial para conocer con mayor exactitud si afecta o no y cuánto dicho cierre en horarios pico y en la noche. Asimismo, se revisará la situación del semáforo y la glorieta en el bulevar Kukulcán que aparentemente provoca retraso, a solicitud de hoteleros. Los temas que hacen ruido ya están en la mesa. La claridad era imprescindible para avanzar.

Se dio el primer paso concreto y ciertos detalles corroborados no deben pasar inadvertidos; por ejemplo, que se trata de una avenida privada -no pública- que conduce al centro comercial y otras áreas. Por ello colocaron letreros con información preventiva por ambos accesos (por avenida Bonampak y zona hotelera). Por ello, también, el diálogo entre las partes resultaba necesario y no cabía una orden de Tránsito para retirar esos mismos señalamientos. Por ello, debe recordarse, la presidenta apeló a la inclusión y a la prosperidad compartida, en una clara señal de buscar la sensibilización al respecto.

Se trata, en el fondo, justamente de esto último: La avenida en cuestión desahoga el tráfico en el sector al permitir que fluyan vehículos de todo tipo. Mientras no esté listo el puente Nichupté en construcción (cuya misión es descongestionar), esa arteria cercana al Kilómetro Cero es un alivio para toda la zona. Por ello se insta principalmente en redes sociales a reconsiderar la decisión del cierre parcial, en beneficio de la población.

Se trata de voluntad para encontrar soluciones. A esperar entonces el estudio de Imoveqroo para conocer el impacto real. Por lo pronto prevalece la comunicación respetuosa.

Desorbitado

Atrás quedó la luz roja: el gobierno de Mara Lezama logró reducir la deuda pública heredada de administraciones pasadas y avanzar al "semáforo verde" en el Sistema de Alerta de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

La gobernadora y el secretario Eugenio Segura destacaron que han resultado las medidas de control del gasto, la disminución de deuda y la depuración de pasivos de años anteriores.

La pandemia y la poca disciplina financiera de los anteriores pegaron duro. Nadie debe olvidar el saqueo, los excesos, los abusos y los desvíos de aquella época.