Some Be continúa cosechando éxitos

La película Some Be del cancunense Héctor M. Aguilar, luego de viajar por importantes festivales nacionales e internacionales, regresa a Casa de Cultura Cancún para celebrar un logro más y presentar la versión renovada, corregida y aumentada de la película que próximamente llegará a diversas plataformas, entre ellas Amazon Latinoamérica.

“A principios de febrero ganamos en los Zombie Awards dos premios, por Mejor película y Mejor maquillaje, a partir de eso íbamos a tener una serie de presentaciones en varias salas de circuito independiente en la Cdmx pero vino la pandemia y nos paró todo, así que todo el año pasado y parte de este nos dedicamos a ponerle efectos digitales y a darle al diseño de audio, finalmente la terminamos; luego nos llegó la propuesta de un distribuidor para llevarla a Amazon Estados Unidos y México y se quedó”, compartió entusiasmado Héctor Aguilar, fundador de Iguana Cruda Films, quien tuvo que poner pausa a esta propuesta para que su ópera prima pudiera cumplir con los festivales que quedaron pendientes, uno en Argentina y otro de Tepotzotlán.

Some Be ha girado por 13 importantes festivales nacionales y dos internacionales. (Foto: Cortesía)

“Creímos que había terminado la etapa de festivales pero no, han surgido bastantes invitaciones a festivales y en este inter han surgido más propuestas, así que también estará en otras plataformas como Pantaya de Estados Unidos, Vix, que es gratuita, Planet Horror en España y Filmin Latino que es de Imcine, además de Amazon México. Estuvo en Verne Cinema en Aguascalientes, estará en televisión Zacatecana en enero, va a Morelos, a Cdmxz y en varias ciudades”.

A manera de celebración Some Be será presentada en su versión final y definitiva este próximo 7 y 8 de diciembre a las 7 de la noche en Casa de la Cultura Cancún, inaugurando justamente la nueva sala de cine del recinto.

“Añadimos algunas escenas que no había usado, las retomamos, siento que terminó como de amarrar bien la película, hicimos un Facebook Live y tuvimos tanta asistencia que se cayó el sistema, nos fue muy bien, tenemos seguidores en España, en Perú, hasta ahora todo positivo. Me da mucho gusto que se esté viendo el trabajo de todos, cuando la hicimos el objetivo era terminarla y punto, nunca imaginé los alcances que tendría, pues Imcine considera que es una película de bajo presupuesto y luego no las toman en cuenta en festivales y ahorita ya llevamos 13 nacionales y un par internacionales”, compartió Héctor, quien asegura que con la llegada de Some Be a Amazon cierra un ciclo de cuatro exitosos años, para luego continuar con el siguiente proyecto.