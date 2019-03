Sonia Amelio llega a Playa con sus “Caprichos”

Adrián Barreto/SIPSE

PLAYA DEL CARMEN., Q. Roo.- Esta noche Sonia Amelio, conocida como la mejor crotalista del mundo, presentará en Playa del Carmen “Los Caprichos de Sonia”, un programa dancístico con el que ha recorrido los escenarios del mundo y que rinde tributo a Ana Pavlova.

“Los Caprichos de Sonia” es un montaje que incluye composiciones de Piotr Ilich Chaikovski, otro de Nikolái Rimski-Kórsakov, y uno más que aporta la misma Amelio en su calidad de mujer, dicho por la misma artista.

Durante una hora y media, el Teatro de la Ciudad recibirá la danza desde las 8:00 de la noche, de manera gratuita, e incluye piezas musicales de Franz Liszt, Antonio Vivaldi y Johannes Brahms, y que está dedicado a Ana Pavlova, bailarina rusa.

“Es el programa que he venido presentando en la gira del año pasado en Estados Unidos, en Centroamérica, en Europa y en Asia, y quise traer ese mismo programa aquí a Playa del Carmen. Antes estuve en Jalapa, Veracruz donde me hicieron huésped distinguida, y esta es la segunda ciudad del país donde me presento”, explicó.

Sonia Amelio combina en este montaje sus diferentes facetas artísticas, pues si bien es reconocida como bailarina, también lo es como actriz y como músico, por lo que es ella misma quien escogió la música, diseñó la coreografía y la ejecuta cual histrión.

La oriunda de la Ciudad de México llega a Playa del Carmen con más de 50 años de experiencia, y espera que en su presentación la comunidad playense se conecte con ella en un ritual de comunión.

“Creo que el público va a entender a Sonia, va a entender que esta es una ciudad entrañable para mí, y seguramente vamos a estar en comunión, porque creo que la gente de Playa del Carmen es muy sensible a estas expresiones”, previó.

“Los Caprichos de Sonia” es una de sus más de 70 obras y nació, como varios otros, basado en la música.

Para Amelio los compositores son su inspiración, y después, sobre las notas musicales, acomoda las ideas dancísticas que moldea posteriormente sentada al piano y con las técnicas de baile que va tejiendo, y esta noche la comunidad playense podrá apreciar “Los Caprichos de Sonia”.