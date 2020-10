México: Herederos de la Auténtica Santanera siguen el legado con “Todo queda en familia”

Cancún.-Benito López, voz principal de la legendaria Sonora Santanera prepara el espectáculo virtual “Todo queda en familia”, en el que presentará a Andrea y Rodrigo en su debut como solistas, dándoles la patadita de la buena suerte en medio de un emotivo concierto virtual cargado del legado musical de esta legendaria agrupación. En exclusiva para Novedades Quintana Roo, la familia de Gildardo Zarate compartió los detalles del show que se realizará el 17 este próximo octubre.

“Todo queda en familia” es el título del evento que se llevará a cabo el próximo sábado 17 de octubre a las 6 de la tarde a través de YouTube live, en el que presentaré a mis hijos Andrea y Rodrigo como cantantes, ellos expresarán sus inquietudes musicales, además abordaremos temas de la Sonora Santanera ya que mi suegro es don Gildardo Zarate, trompetista pionero de la agrupación, abuelo de mis hijos por eso Todo queda en familia, él será el padrino de mis hijos”, expresó Benito, quien orgulloso del talento que tienen sus hijos les dará la patada de la buena suerte.

“Es un evento muy importante para mí porque prácticamente les estoy quitando el cascarón para que salgan a la vida musical, gracias a Dios siguen los pasos de la familia porque el hijo del doctor muchas veces no se hace doctor, mi padre era maestro y yo soy malísimo para la pedagogía, en este caso mis hijos nacieron en una cuna musical y soy el primero que les diría que si no tuvieran talento se dedicaran a otra cosa, pero tienen con qué, así que dejaré que el público tenga la última opinión”.

Sacarán la casta con un estilo propio

Dos generaciones en el escenario en la que fusionarán sus talentos y conceptos para ofrecer al público un excelente concierto que podrán disfrutar en familia a través de la plataforma de YouTube live.

“Mis hijos tienen sus propias inquietudes musicales, ellos cantan balada y pop, vamos a abordar música muy romántica y habrá un espacio de música tropical con música de la sonora Santanera, pues nos acompañará su abuelo Gildardo Zarate Ferrer, el único músico vigente, con 60 años tocando la trompeta, para mi será un honor y desde luego cantar música de la Santanera”, detalló Benito, quien nos dio un adelanto de lo que será su presentación.

“Entramos cantando los tres, música pop, boleros, baladas, canta Andrea sola, Rodrigo solo, yo con cada uno de ellos y posteriormente haremos varios duetos, Andrea cantará un tema de mi tía Sonia López y Rodrigo, Perfume de Gardenias, todos juntos cantaremos La Boa, invitaremos a mi suegro Gildardo al escenario para que nos acompañe”.

Emocionados y con una gran responsabilidad sobre sus hombros

Herederos de una legendaria agrupación como es la Sonora Santanera, Andrea y Rodrigo están listos para emprender el vuelo y debutar en este concierto virtual que han venido preparando con mucho entusiasmo. Sin olvidar sus raíces, Benito López dio la primicia a Novedades Quintana Roo de cuáles serán sus nombres artísticos.

“Mi hija Andrea adoptará el apellido materno de su abuelo y emprenderá su vuelo artístico como Andrea Ferret; mientras que mi hijo Rodrigo adoptará el apellido de su abuela materna y será Rodrigo Ferro”.

Andrea Ferrer se irá por la comedia musical

“Estoy nerviosa porque llevo una gran responsabilidad pero tengo el apoyo total de mi familia y eso está padrísimo. Le tengo mucho respeto a todo lo que han hecho, por lo mismo me he preparado mucho antes de subirme al escenario. Quiero dedicarme al teatro musical, me encanta, aunque también me gusta cantar pop y tropical, creo que se me da bien”.

Rodrigo presentará un proyecto alternativo

“Será una presentación de nosotros hacia el público y ya cada uno encaminado a su asunto. Lo que quiero es ser cantante de música pop y alternativa, yo toco el piano y pretendo crear un concepto diferente con una buena combinación de sonidos. Tenemos ya todo listo para este concierto, estoy preparado para cargar con el gran peso que representa la trayectoria que tiene mi padre”.