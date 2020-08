Sonoro 2 hace homenaje a los cobijaros de las ferias con nuevo tema

Cancún.- La banda mexicana Sonoro 2, liderada por Mauricio Ruiz continúa exponiendo su autenticidad y estilo propio, fusionando ritmos que suenen bien, que hagan bailar y lo más importante que llenen el corazón de los escuchas, pues cada una de las canciones que nacen de la agrupación están hechas con el mismo amor que expresan, así lo expresó en entrevista exclusiva para Novedades Quintana Roo el fundador y compositor del grupo.

“Sonoro 2 es una banda que surge básicamente con la finalidad de hacer música para divertirnos, sin pretensión alguna, usar el universo y los ritmos que la música nos ofrece, siendo honestos con nosotros mismos mezclamos varios ritmos y hacemos música con el corazón, canciones inéditas y algunos covers de canciones de antaño que volvemos nuestras al imprimirles nuestro propia estilo”.

Cumbia del cobijero, su nuevo sencillo hace un homenaje a los clásicos chavos de feria de pueblo que venden cobijas y te hacen para y observar su destreza verbal.

“Que mexicano no conoce al clásico cobijero, lo primero que te llama la atención es el audio que ocupan, las voces de ellos muy dicharacheras, desde niño se me quedaron grabadas esas voces y de las tantas ideas que fluyen en mi cabeza se me ocurrió hacer un pequeño tributo a esos personas que te atrapan con su verbo cuando vas a las ferias de pueblo, se han vuelto emblemáticos y quisimos hacer algo divertido y así nació la cumbia, que te cuenta la historia del cobijero que te robó a la chica cuando fuiste a la feria, entre audios reales grabados de la feria para que la gente que no es de México conozca a estos personajes”, aseguró Mauricio Ruiz, el que escribe las canciones inspirado en situaciones cotidianas y en sus propias emociones.

“En cuestión de la lírica me dejo llevar siempre por el amor hacia la mujer, el amor es el motor del ser humano, también nos preocupamos por temas sociales, en nuestro disco tenemos una canción que se llama Me pregunto por qué, la cual aborda el tema de la conciencia ambiental, hablamos de la desigualdad y demás, es parte de la eclecticidad que caracteriza a la banda”.