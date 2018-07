Cachan al ‘invitado de honor’ robando en una fiesta

Redacción/SIPSE

PLAYA DEL CARMEN, Quintana Roo.- Un hombre que aparentemente fue invitado a la casa de uno de sus compañeros para un convivió, terminó con una herida en la pierna derecha, cuando sus anfitriones lo sorprendieron robado algunas de sus pertenencias.

De acuerdo con información preliminar, los hechos ocurrieron alrededor de las 18 horas en la colonia Ejidal, al interior de una cuartería ubicada en la calle 4 norte entre las avenidas 70 y 75 norte, cuando unos sujetos que trabajan juntos se pusieron de acuerdo para convivir con el nuevo empleado.

Sin embargo, después de unas horas, según el testimonio de los demás sujetos; ya totalmente alcoholizado, comenzó a robar objetos del domicilio.

Al descubrirlo, dos de sus compañeros lo agarraron, pero en el forcejeo, como no se calmaba, le hirieron en la pierna con un arma blanca, sin embargo, no contaron con que la lesión sería tan profunda, al grado que comenzó a sangrar profusamente, por lo que tuvieron que llamar al servicio de emergencia 911 para entregarlo a las autoridades.

El joven sufrió una herida con un arma punzo-cortante. (Redacción/SIPSE)

A la zona llegaron los elementos de la Policía Municipal que empezaron a preguntar qué había ocurrido, pero las supuestas víctimas de robo cambiaban la versión que daban en un principio y al ver que los policías no les creían, trataron de intimidarlos. Ante esto, los uniformados decidieron que todos irían a los separos de Seguridad Pública para que ahí se arreglaran.

El lesionado que no dejaba de quejarse de dolor, fue atendido por los paramédicos de la empresa 911, quienes le vendaron la herida y trataron de llevarlo al Hospital General, pero el sujeto dijo que no quería ser llevado ahí, porque no tenía dinero.

En otros hechos, también en Playa del Carmen, una fémina fue asaltada en plena vía pública, afortunadamente el maleante no la lesionó, únicamente le arrebato su bolsa, pero el sujeto logró escapar.

De acuerdo con información preliminar, los hechos ocurrieron en Villas del Sol Plus 1, cerca de una tienda de 24 horas, alrededor de las 00:30 horas de ayer.

La víctima contó que a esa hora, acudió a la tienda para comprar un refresco, pero a unos cuantos metros de llegar a su casa, un sujeto la sorprendió y se aferró a ella, por lo que la mujer gritó pidiendo ayuda a los vecinos.

Varios taxistas se unieron a la búsqueda. (Redacción/SIPSE)

La gente se acercó para ayudar a la mujer, sin embargo, el sujeto aprovechó que la víctima le rompió la camisa y corrió para escapar. Además de los vecinos, unos taxistas que circulaban sobre la avenida Lilis se unieron a la persecución del maleante, quien logró entrar a un área verde.

La gente realizó un recorrido por la zona de monte rodeando toda la cuadra y con lámparas entraron varios metros, pero el ladrón logró darse a la fuga, por lo que se siguieron haciendo rondines por toda la zona para ver si podían dar con él, pero al final no lo encontraron.