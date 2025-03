Los jóvenes que llegaron a vacacionar esta temporada de Spring Break no representan los flujos esperados para el Caribe Mexicano ya que si bien llegó el mercado, muchos se quedaron en Estados Unidos o escogieron República Dominicana.

Jesús Almaguer Salazar, presidente de la Asociación de Hoteles de Cancún, Puerto Morelos e Isla Mujeres, explicó que están en el análisis de la baja, pero además de menos turistas de Estados Unidos, también se reportó una disminución de otros mercados que llegan en estas fechas como lo es de Argentina o Brasil.

“Es una temporada que no fue lo que esperábamos, aunque no es tan fuerte como esperábamos, esto debido a que la decisión de los viajes aún depende de los padres y ante la imagen de México, deciden no escoger los destinos”, explicó.

Recordó que en hace 10 años la temporada eran más de 90 mil jóvenes y llevaban la zona hotelera, la zona de los centros nocturnos que ahora no se ve un incremento importante como se esperaba y es un flujo de un mercado que no debe de perderse ya que también genera una derrama económica.

Spring Break deja mal sabor de boca; prevén pocos visitantes en Cancún

Además de los turistas de Estados Unidos, en años anteriores llegaban jóvenes de otros países de Sudamérica como Brasil, que ahora con las visas no llegan. Argentinos que ya también están siendo rechazados en migración. Esto solo orilla a que elijan otros destinos que son la competencia, como los es República Dominicana.

Ya el turismo de Spring Break no es un mercado estratégico, y no forma parte de las campañas de promoción institucional. Esto lleva a que no existan ya operadores que solo traigan este mercado y es más complicado tener una cifra real de visitantes que llegan.

Este año se viralizó la presencia de una creadora de contenido para adultos, que llegó a Cancún, como parte de las vacaciones de fin de curso de los estudiantes, lo que volvió a posicionar al destino en las tendencias y que está en uno de los hoteles que aún apuesta por el mercado.