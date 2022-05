Starbucks reclama a cafetería de Cancún por usar esta palabra en su menú

Una cafetería de Cancún compartió en sus redes sociales que Starbucks envió una carta en la que se le acusa de utilizar la palabra “Frapuccino”, marca registrada por la franquicia americana.

A través de redes sociales, la cafetería local, GOBE compartió la notificación preguntando a sus clientes qué opinan sobre esto.

De acuerdo con lo que se puede leer en el documento, se informa que desde 1994, Starbucks registró la marca Frappuccino en Estados Unidos y que alrededor del 2002, la ha venido usando de forma continua en México con los productos como café, té bebidas hechas a base de café, entre otros, así como en diversos servicios que incluyen la comercialización y publicidad.

Por lo que se menciona que “Frapuccino” es una marca registrada de la franquicia.

“En tales circunstancias y en virtud del respaldo de los registros de marca otorgados por el Instituto Mexicano de la Propiedad industrial es que podemos afirmar que el uso y explotación de la marca FRAPPUCCINO en México es exclusivo de nuestro cliente” se lee en el documento.

Finalmente, la carta expresa que no puede utilizar la palabra, al menos que cuente con una licencia debidamente otorgada por la franquicia.

“Reiteramos para su mejor referencia, la denominación FRAPPUCCINO es una marca registrado. NO SE TRATA DE UNA MARCA GENÉRICA por lo que su uso no puede darse si no se cuenta con una licencia debidamente otorgada por STARBUCKS CORPORATION” recalcó la notificación.

Esta es la historia de “Frapuccino”, la marca registrada por Starbucks

Frappuccino se creó de las palabras frappe y capuchino, un café expreso con espuma de leche, la palabra fue registrada como marca en Boston.

Mientras que el Frappuccino fue una bebida creada, vendida y registrada por las cafeterías de George Howell, The Coffee Connection, al este de Massachusetts, pero en 1994 Starbucks compró el establecimiento, recibiendo los derechos de usar, fabricar, comercializar y vender la bebida Frappuccino.

Tras el éxito obtenido, varias empresas han creado bebidas similares con nombres muy parecidos, sin embargo nunca iguales a la marca registrada de Starbucks.