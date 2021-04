Público virtual

Festivales, recitales acústicos y muchas otras disciplinas han encontrado en el streaming el escenario de las actividades que se realizan desde Internet para ofrecer cultura y entretenimiento. Tanto talentos emergentes como celebridades siguen sumándose a iniciativas con el objetivo de dar un respiro y motivar a los demás. El foro, las salas y las audiencias ahora son virtuales en medio de la pandemia por el coronavirus y la expresión creativa no tiene fronteras, ni tiempo, ni espacio. La música quiere estar viva y ahí está, en línea, para seguir siendo apreciada en tiempos que ha obligado a muchos a quedarse en casa. Es una realidad que la población en general ha puesto en demanda el consumo de cultura. Eso me da mucho gusto porque lo que parecía imposible para los que somos de la generación Baby Boomers, nos enseñaron generaciones como los millennials que la creatividad sería la solución para esta pandemia y el streaming es lo de hoy y llegó para quedarse. Aquí en Quintana Roo me siento orgulloso de ser parte junto con la Orquesta de Cámara de Cancún del elenco de casa del Instituto de la Cultura y las Artes de Benito Juárez (Cancún), quienes fueron pioneros en este tipo de herramienta para llevar cultura a la población. La frase de “Quédate en Casa” ha sido el estandarte y con esta propuesta cultural que ahora está prácticamente toda la semana en los diferentes canales que el Instituto posee, podemos tener acceso a una cultura de calidad y no un simple entretenimiento. He pensado siempre que atraer a la población a la cultura, es un trabajo de estrategia que yo llamo creación de públicos, pero debemos de crear programas basados en cultura y no en entretenimiento y el público es tan inteligente que cuando le das la opción real de cultura, la prefiere por encima del entretenimiento. Todos los que hacemos y promovemos la cultura tenemos que tener nuestros productos en la versión digital y no podemos esperar a que todo vuelva a la disque normalidad. Hoy por hoy esta es nuestra normalidad y debemos de hacer entre todos menos aburrido el confinamiento y dar más opciones porque no sabemos cuándo podamos regresar a los escenarios con público en vivo y a toda la capacidad. Hasta la próxima semana.