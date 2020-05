Sucursal de HSBC obliga a embarazada a ir al banco a pesar del riesgo de contagiarse

En lugar de respetar las restricciones sanitarias, un banco de Chetumal obliga a las mujeres embarazadas a acudir a la sucursal para la realización de los trámites en ventanilla, exponiéndolas a una zona de alto contagio de coronavirus.

Zorayda Ramírez, con ocho meses de gestación, confirmó que a pesar de endosar un cheque de 450 pesos y solicitar el servicio de cobro a un motoservicio, personal de HSBC sucursal Centro en la capital exigió que se presente a realizar el trámite de forma personal.

Resaltó que dicha sucursal se ubica a una cuadra y media del punto Héroes con Álvaro Obregón, que la Secretaría Estatal de Seguridad Pública consideró como una zona de alto contagio del virus Covid-19.

Luego de pagar 70 pesos por la diligencia y recibir una respuesta negativa por parte banco, no tuvo más remedio que solicitar el servicio de taxi para el traslado personal.

Con el uso de cubreboca y gel antibacterial acudió al banco a hacer el cobro de su cheque, lo que le ocasionó otro gasto similar de traslado para salir y retornar a su hogar.

Explicó que ese mismo trámite ya lo había realizado meses atrás, pero en esta ocasión en que se supone hay mayores facilidades de las instituciones financieras para evitar posibles contagios de coronavirus, es cuando le pusieron trabas.