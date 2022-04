Sueños de fuga

Yo creo que desde muy chico aprendí a sobrellevar la tristeza. No me refiero a que mi vida haya sido una vida triste; en todo caso yo creo que a lo largo de mi vida he tenido una relación cercana con la tristeza, hay días en los que llega y se pega a mi camino por algún tiempo, luego desaparece por completo. Va y viene como los días de lluvia o la luna llena.

Creo que he aprendido a dejar de luchar contra esas emociones. No es tanto por lo que sea que me esté causando esa tristeza, porque finalmente, siempre habrá motivos, así es la vida. Las causas pueden variar, pero la tristeza me sabe a lo mismo, siempre.

Hace mucho tiempo comprendí que esas emociones hay que dejarlas llegar, recibirlas, respirarlas, sentirlas, escucharlas, para luego dejarlas ir.

Alguien me decía hace unos días que tenemos derecho a sentirnos así, que se vale sentirnos rebasados y permitir que la tristeza nos inunde. Cuesta mucho trabajo, sí, y probablemente implique cerrar puertas y ventanas, refugiarse en uno mismo durante algún tiempo, aunque los demás no lo entiendan.

A veces la tristeza puede ser tan profunda que se convierte en una especie de prisión de la que simplemente no vemos salida. Te envuelve y te aísla por completo del mundo a tu alrededor. Te quita la libertad de acción y de decisión y te mantiene encerrado en una pequeña celda con una idea o un pensamiento recurrente que parecería no va a abandonarte nunca. Y la única salida posible es un escape.

No soy un experto en fugas, ni tengo una respuesta infalible. Pero entiendo que una forma efectiva para superar un ataque de tristeza es tan simple, como complicado. Las matemáticas dictan que la distancia más cercana entre dos puntos es la línea recta que los une. Entonces, la mejor manera para dejar atrás la tristeza y comenzar a sentirme bien, es justo seguir esa línea recta. Sin desviaciones, sin rodeos, sin miedo. Enfrentar lo que sientes. Atravesar ese río metafísico lleno de culpas, remordimientos y todo lo que va ahí mezclado.

- “Andy Dufresne se arrastró a través de un río de estiercol y emergió limpio del otro lado…”-

No es lo más fácil del mundo, lo sé. A veces duele y a veces da miedo quedarse ahí atorado.

Se que durante mi vida ha habido ocasiones en las que he tomado los atajos, buscado el camino que evita enfrentarte con “eso” -sea lo que sea- que me agobia. Enterrarlo al fondo del sótano. Pero por experiencia les digo: es un esfuerzo inútil. Tarde que temprano habrá que enfrentar nuestros demonios, aceptar nuestras tristezas, dejarlas llegar con la misma libertad con las que las dejaremos salir, cuando finalmente aceptemos las cosas como realmente son.

Ahí, creo yo, está el aprendizaje. Ahí es dónde podremos sacudirnos el polvo, lamer nuestras heridas, ponernos nuevamente de pie y continuar nuestro camino.