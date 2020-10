Las mujeres de las zonas rurales en Felipe Carrillo Puerto son más propensas a ser víctimas de violencia debido a que se mantienen en arraigo en sus usos y costumbres, además, la justicia les queda lejos.

Maritza Yeh Chan, directora de la Casa de la Mujer Indígena (Cami) U Muuk´iil Kóolelo´ob Maria Uicab en el municipio, destacó que seis de cada 10 mujeres de la zona maya, sufren violencia física, psicológica, económica y familiar, no denuncian porque tienen miedo, viven bajo amenazas, creen que lo merecen, sobre todo no pueden acudir a la ciudad para interponer su queja por la distancia, no cuentan con los medios y recursos necesarios.

“Durante las pláticas y recorridos realizados en muchas de las comunidades, platicando con las mujeres han manifestado ser víctimas de violencia por parte de su pareja, no denuncian por muchas razones, entre ellas el miedo y no tener el servicio de justicia cerca de ellos, lo que lo pone aún más difícil”.

Añadió que una de las principales causas que al menos le han manifestado, es por consumo excesivo de alcohol por parte de los victimarios, llegan a sus casas, se ponen impertinentes y efectúan la violencia, las insultan, las discriminan, inclusive hasta las agreden físicamente, entre otras.

Destacó que la casa busca atender ese sector, acudir hasta las comunidades, brindar las asesorías, las atenciones y en caso de que las mujeres así lo deseen, se les canaliza ante las instancias para interponer la denuncia correspondiente, para que no sigan soportando tales bajezas.

“Las comunidades indígenas son las más vulnerables a pesar de que viven arraigadas en sus usos y costumbres, donde aún se consideran que el hombre es quien manda en la casa, puede hacer lo que considere, por su fuerza y por el hecho de ser hombre puede mantener sumisa a la mujer”.

De acuerdo con datos estadísticos del Semáforo Delictivo del Estado de Quintana Roo, de enero a agosto del 2020, se han registrado 88 casos de violencia familiar, durante el transcurso de ese lapso, al día relativamente se registraron dos casos.