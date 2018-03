Alejandra Carrión/SIPSE

CHETUMAL, Quintana Roo.- Más de 200 mil quintanarroenses de 15 años y más, sufren reacciones violentas-agresivas por parte de su pareja o esposo cuando éste se enoja con ella.

Según la última Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (Endireh), en el estado del total de mujeres que sufren violencia de forma agresiva, 160 mil 141 reciben gritos, ofensas, insultos, golpes, les tiran objetos o son amenazadas; 51 mil 852, recibe empujones, jalones, golpes y agresiones físicas.

De acuerdo con información del Endireh, Quintana Roo ocupa el sexto lugar con el menor número de mujeres que sufren violencia agresiva tanto física, como emocional y hasta económica, aunque también ocupa el mismo lugar con el menor número de mujeres de 15 años y más que viven con su pareja o esposo.

Ariadne Song Anguas, directora general de la Asociación Civil “Caimanes Altruistas del Corazón”, dijo que solicitarán a las autoridades estatales un registro de los agresores sexuales y físicos que estén sentenciados por violencia familiar para pugnar más años de prisión. Además, de que solicitarán la creación de un fondo para los niños que perdieron a su mamá por feminicidio, quienes son los que después quedan en el desamparo total.

Indicó que luego del caso de Alejandrina N, que murió a manos de su ex pareja, un policía activo de la Policía Estatal que disparó en varias ocasiones contra la mujer; también pretenden solicitar que los elementos estatales o municipales que no hayan aprobado las pruebas de control y confianza no patrullen ni usen arma de cargo.

“Además queremos solicitar un fondo, porque los niños de estas parejas en donde la mujer muere violentamente, quedan desamparados. Por ejemplo, el hijo de Alejandrina, quien presenció los hechos, está en el desamparo económicamente, no se ha acercado ningún político o institución para brindarle seguridad económica, beca, estudios, sólo se han limitado a seguir un protocolo que no atienden los índices de violencia en las mujeres en Quintana Roo”, comentó.