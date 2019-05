Suma Q. Roo bronce en tae kwon do

Miguel Maldonado

Quintana Roo sumó una medalla de bronce en el Nacional Juvenil 2019, por conducto de David Méndez García, en la categoría Júnior de tae kwon do.

Méndez García sacó la casta por el estado desde su primer combate y fue dejando en el camino a varios contendientes. Lamentablemente para el quintanarroense, sus oportunidades de ir en busca del oro fueron truncadas por el competidor de Veracruz, quien derrotó al caribeño y con este resultado Méndez García se tuvo que conformar con el metal de bronce.

“Me siento muy contento con esta medalla, la verdad es que los combates son muy difíciles y todos tenemos que dar nuestro máximo esfuerzo para poder sacar los resultados. Le agradezco mucho a quienes me apoyaron y siempre han estado conmigo, esta medalla se la dedico a todos ellos y espero seguir triunfando cuando represente a mi estado”, dijo el artemarcialista después de recibir su presea.

Para hoy, la delegación quintanarroense buscará recuperarse, cuando continúen las acciones tanto en el tae kwon do, en Chetumal, aguas abiertas en Isla Mujeres, y el atletismo, en la capital de Chihuahua.