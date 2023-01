Suman otra denuncia contra taxistas de Cancún por agresión a policías

El gobierno municipal de Benito Juárez sumó otra denuncia en contra de taxistas, esta vez por agresión en contra de policías, exhibida en un video que circula en redes sociales.

Ana Patricia Peralta de la Peña, presidenta municipal de Benito Juárez, aclaró que ese video en el que se ve cómo un taxista avienta su vehículo hacia los agentes policiales, no fue tomado el miércoles, sino el mismo día del bloqueo a la zona hotelera, es decir, el lunes pasado.

Asimismo, reiteró que ya se iniciaron procesos ante el Instituto de Movilidad de Quintana Roo (Imoveqroo) para que proceda, de acuerdo con sus facultades, a sancionar a los taxistas que participaron en dichos eventos.

La alcaldesa señaló que si bien las autoridades municipales están abiertas al diálogo –“y el diálogo con el sindicato ha sido abierto y permanente”-, les sorprendió el bloqueo en la zona hotelera por parte de algunos taxistas, lo cual lamentó, debido a las afectaciones causadas.

"Es un tema de seguridad. Cerraron las vías de comunicación, no hay acceso de entrada y salida si cierran por ahí, si hubiera habido una emergencia, que una persona tuviera que ir al hospital y no hubiera podido salir de ahí. Afectan mucho al destino, no sólo en lo turístico, sino a todos los ciudadanos. Es por eso que les pedimos, de forma respetuosa, pero también fuerte y firme, que no vuelvan a hacer algún tipo de acto similar", comentó, para agregar que tampoco se tolerará ningún acto de violencia.