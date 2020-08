Supervisa IMSS hospitales de Covid en Quintana Roo

Autoridades del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) realizaron una supervisión en hospitales de Quintana Roo, con el objetivo de observar la necesidad de recursos financieros, humanos y materiales, acordar mecanismos para fortalecer la operación y hacer frente a la afluencia de pacientes con COVID-19.

El titular de la Coordinación de Atención Integral en Segundo Nivel, Dr. Raúl Peña Viveros, junto con la titular de la Oficina de Representación en el estado, Doctora Xóchitl Refugio Romero Guerrero, se reunieron con los tres directores de los hospitales de la zona norte, así como con los responsables del área de Personal y Servicios Administrativos en la entidad.

Entre los acuerdos se mencionó que se incrementará la capacidad instalada de camas COVID-19 en los cuatro hospitales que fueron reconvertidos (HGR No. 17, HGZ No. 3, HGZ No. 18 y HGZMF No. 1).

La Dirección de Prestaciones Médicas brindará todo el apoyo a esta representación para la gestión de camas, ventiladores, monitores, así como para el incremento del presupuesto para la adquisición de aires acondicionados para mejorar la temperatura del tercer piso del HGR No. 17 y hacer viable la instalación de 24 camas COVID-19 en este hospital.

Además, se ampliará el catálogo de atenciones para el convenio con hospitales privados, de acuerdo con las necesidades de la delegación.

Por su parte, Romero Guerrero se comprometió a incrementar 58 camas COVID-19 para el 1 de septiembre del presente año, y se contratará al recurso humano necesario para la ampliación de dicha atención, de acuerdo con los indicadores que plantea Nivel Central.

Adicionalmente, se harán mejoras a los mortuorios, la adquisición de bombas de infusión y se optimizará la capacidad instalada del HGR No. 17 con el refuerzo de las medidas de bioseguridad y señalética, sugeridas por el titular de Atención Integral de Segundo Nivel.

También se acordaron estrategias para mejorar la eficacia de la gestión por parte de la Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento para la compra de medicamentos e insumos.

En los recorridos, el doctor Peña Viveros felicitó y agradeció a todo el personal operativo el gran trabajo que ha desarrollado a lo largo de estos meses, con la consideración de que Quintana Roo es uno de los estados que ha presentado un mayor número de casos.

Mencionó que en el IMSS en Quintana Roo se han observado diversos aspectos positivos y que los derechohabientes se muestran satisfechos del servicio que han recibido, “no ha habido quejas, al contrario, se han expresado agradecimientos para todo el personal de salud que integra esta representación”.

En la reunión, Peña Viveros extendió su felicitación al personal del HGZ No. 3 por su desempeño como Hospital para atención de pacientes COVID.

Añadió que “hay que recordar que seguimos en una fase de transmisión comunitaria del virus” y pidió a la población permanecer en casa, que todos los sectores de la población continúen el cuidado y atención de las medidas de higiene y seguridad.

Finalmente, pidió “ayúdennos a evitar la saturación de los hospitales. Si la población no se cuida es imposible que en los hospitales tengan todos los recursos suficientes para atenderlos correctamente, dependemos de la conciencia social para seguir brindando el mejor servicio”.