Supervisan avances en drenaje y electrificación en Tulum

El ayuntamiento está ampliando la red de drenaje y de electrificación de Tulum para beneficiar a las familias históricamente olvidadas que habitan las colonias Ya’ax Tulum y Cristal, informó el munícipe Marciano Dzul Caamal, durante una gira de supervisión de obras de infraestructura en el noveno municipio.

De acuerdo con el comunicado, en Ya’ax Tulum, la actual administración retomó una obra que conectará distintas ramas de un sistema de drenaje local que abandonó el gobierno anterior. En este lugar, según se informó, se invierten $5, 400, 000.00 pesos de recursos propios del Ayuntamiento.

“Decidimos hacerlo porque el gobierno anterior metió una primera etapa del drenaje, pero ellos solamente hicieron una obra que ahí se quedó. Ellos sólo metieron las tuberías de agua potable, pero no contemplaron la interconexión y otras cuestiones importantes”, dijo Dzul Caamal durante un recorrido en el que también participaron regidoras y regidores, así como la síndico municipal.

Agregó que dicho compromiso de campaña es importante para el beneficio de las familias y también para el ecosistema tulumnense. “Si no lo hacemos, muchas de las fosas sépticas no están bien hechas y entonces empezamos a contaminar el acuífero maya”, expresó.

En tanto, en la colonia Cristal, el edil revisó los avances de la red de electrificación, cuya construcción ha sido posible este año gracias a las gestiones del alcalde, regidoras y regidores para municipalizar el asentamiento.

“La administración anterior a todos decía que no se puede hacer el trabajo de electrificación porque la colonia Cristal no está municipalizada”, recordó Dzul Caamal. “Ellos no hicieron las gestiones para que el municipio pueda invertir aquí. Pero nosotros llegamos y con los representantes del Ejido hicimos las gestiones y acciones necesarias para iniciar esta obra que hoy tiene más del 90% de avance”.

“Yo les di mi palabra y cumplo. Vamos a entregarles esta obra en mes y medio para que ustedes ya puedan hacer sus contratos con la CFE y tener sus servicios”, agregó.

Ambos proyectos forman parte de las 13 obras emblemáticas propuestas en primera instancia por el munícipe y validadas tanto por el Cabildo como por el Coplademun en noviembre pasado, que serán fondeadas gracias a los ingresos excedentes del municipio y la buena administración de los recursos que realizado la Tesorería Municipal.