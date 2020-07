Susana Alexander no le teme a la tecnología

Cancún.- La primera actriz Susana Alexander presentará el próximo 8 de agosto, de manera virtual, su espectáculo “Madre solo hay una, y como yo ninguna”, en el cual comparte una rica selección de textos dedicados a la figura más bella de la familia, a través de la plataforma Arema Live.

Gustosa de entrar a este mundo virtual, Alexander compartió que está maravillada con la tecnología y de esta manera acercarse a su público; sin embargo, lamenta ser uno de los gremios que se reactivarán hasta el fin de la pandemia.

“’Madre solo hay una, y como yo ninguna’, es un espectáculo que llevo haciendo muchos años, hablar hermosamente de la madre, no tiene nada que ver con otras obras, es un espectáculo basado en 15 textos que fui seleccionado de poesía, cuentos, casi todos de mujeres mexicanas y es maravilloso, al final leo un texto muy conmovedor de un escritor francés llamado Albert Cohen, que escribió un libro llamado El libro de mi madre, leo un fragmento de este libro y me encanta, porque cuando hicimos la grabación, uno de los dos camarógrafos se secó las lágrimas, habíamos cinco personas en este estudio, con la sana distancia por supuesto, y eso me llenó de inspiración y quedó maravilloso”, expresó la actriz, quien asegura será un deleite para las personas que adquieran su acceso a la plataforma.

Con textos de escritores como Jaime Torres Bodet, Carlos Pellicer, Amparo Espinoza y otros más, Susana Alexander compartirá a distancia con su público, esta maravillosa de la mando de Diego Cantú, encargado de cuidar los detalles en la parte tecnológica.

“He aprendido a usar la tecnología y no asustarme, estoy muy contenta, tengo ya mi canal en YouTube que se llama El rincón de la cana al aire, donde todos los días grabo poemas, cuentos, un pequeño monólogo de entre 4 y 5 minutos. Me paso toda la semana leyendo, buscando y doy hasta recetas de cocina, les enseño a mis perros, mi jardín de cactáceas, es mi forma de acercarme a la gente que es lo que quiero. Los viernes doy un recital a personas de la tercera edad y la pasamos muy bien”.

La pandemia ha sido dura con el gremio artístico

“La única desesperación que tenemos la mayoría es que no tenemos ingresos, tengo algunos ahorritos que es de lo que estoy viviendo y al parecer no tendremos ingresos en mucho tiempo porque lo último que se van a abrir son los teatros, los ejecutantes no podemos trabajar, tenemos prohibido juntar gente para que nos vean porque según las autoridades no somos necesarios”, detalló Alexander.