Bachilleres de Cancún realiza paros escalonados

CANCÚN, Q. Roo.- De 10 a 11 y de 17 a 18 horas, personal del Colegio de Bachilleres I hizo un paro laboral en señal de protesta a las promesas no cumplidas y continuarán con paros que pueden ser de días y semanas antes de una huelga.

Los trabajadores firmaron una minuta en la que las autoridades educativas harían efectivo el pago el pasado 5 de octubre, sin embargo, no cumplieron, por ello iniciaron las acciones de suspensión de actividades académicas y administrativas, todo dependiendo de las negociaciones.

Académicos de la institución recomendaron a los estudiantes acumular el mayor número de puntos, porque en caso de huelga, la puntuación quedará detenida y eso será tomado en cuenta para las evaluaciones respectivas, explicaron estudiantes.

Con la Reforma Educativa 2012-2018, académicos evaluados que obtuvieron calificaciones destacables son merecedores de un bono económico que hasta la fecha no se ha reflejado en sus nóminas.

“A quienes presentamos exámenes hasta el momento no nos han pagado el bono, además que el Fovissste (Fondo de Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado) hizo reestructuras al salario que no se han reflejado, porque el patrón no está descontando lo que debe y hoy hay adeudos mayores al crédito otorgado, y ese dinero no sabemos dónde está”, comentó Alexandra Villafañez Motolinía, subsecretaria de organización y difusión del plantel Bachilleres I.

Los resultados de las primeras evaluaciones fueron en 2015 y para quienes tuvieron calificación de destacado y excelente el bono es de un 28% y 34% sobre el salario base del trabajador, recurso que hasta la fecha no se ha reflejado, y eso afecta igual las prestaciones.

Trabajadores sindicalizados de los subsistemas de educación media superior del Colegio de Bachilleres del Estado de Quintana Roo, así como del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Quintana Roo (Cecyte) y de Trabajadores Académicos del Colegio de Educación Profesional Técnica (Conalep), demandan respeto a la Confederación General del Trabajo (CGT) de cada uno de los subsistemas de educación media superior en el estado, así como la regularización de plazas y que sean otorgadas las bases laborales, igual piden sean cumplidas las promociones e incentivos a los docentes evaluados, que sus salarios sean actualizados para que sean reflejados en el pago de créditos inmobiliarios y el Sistema de Ahorro para el retiro (SAR)