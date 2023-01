Suspenden pago a 20 constructoras de escuelas en Q. Roo

El Instituto de Infraestructura Educativa de Quintana Roo (Ifeqroo) suspendió el pago a 20 empresas constructoras que tenían retrasos considerables en las obras para las que fueron contratadas.

Así lo manifestó José Rafael Lara Díaz, titular del organismo, quien explicó que más de 95 trabajos a cargo de esta veintena de constructoras ya se habían pagado por la anterior administración, pero no cumplieron con la fecha de entrega.

Fue al realizar la auditoría e inspección física que descubrieron esta situación irregular, pues los contratos estipulaban que no se les debió de adelantar porcentajes de pago si no llevaban al menos un 60% de avance, lo que en la práctica no sucedió.

“Se les retuvo los cheques y se les exhortó a cumplir con la terminación de las obras. Afortunadamente esta estrategia funcionó y en los últimos meses lograron avanzar lo suficiente, aunque ahora sólo están pendientes 26 de estos proyectos. Por esta razón ya regularizamos la entrega del pago convenido para las que alcanzaron el avance mínimo de 80%”, declaró el director del Ifeqroo.

Puntualizó que únicamente cuatro empresas no lograron cumplir con estos términos, por lo que fueron sancionadas con un porcentaje por cada día de atraso, aunque optó por no mencionar cuánto fue la cantidad total con la que fueron multadas o el nombre de las empresas incumplidas, aunque la mayoría son locales.

Añadió que aquellas que lograron ponerse al corriente se les permitió firmar para continuar trabajando como proveedores en la actual administración.

“Esto es importante porque apenas acabamos de iniciar con la licitación de 45 obras de ampliación y nuevos edificios en materia educativa, distribuidos en los once municipios de la entidad, con un monto de inversión de 57 millones de pesos”, destacó.

Aclaró que estos recursos no fueron ejercidos por el pasado titular, pero lograron recuperarse a fin de ampliar la infraestructura educativa.

Esto incluye construcción de bardas, salones, planteles, domos, canchas, etc.