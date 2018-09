Suspenden a taxistas por subir arbitrariamente sus tarifas

Javier Ortiz/SIPSE

BACALAR, Q. Roo.- Dos operadores del sindicato de taxistas de Bacalar, fueron suspendidos temporalmente por cobrar de más en la tarifa actual y en caso de reincidencia podrían ser expulsados del sindicato.

Jair Ramírez Dzib, secretario del sindicato “Roberto Borge Angulo”, señaló que uno de los operadores fue suspendido una semana, porque se trataba de su primera falta, mientras que en el segundo caso, la suspensión fue de un mes, porque había sido amonestado anteriormente por el mismo motivo.

Dijo que a pesar de la Secretaría de Infraestructura y Transporte (Sintra) está en proceso de incorporarse al Instituto de Movilidad, no deben aprovechar los taxistas para incrementar arbitrariamente las tarifas actuales. Reconoció que requieren urgentemente un aumento que han solicitado, porque el precio del combustible ya superó sus tarifas.

Sin embargo, aseguró que eso no debe ser motivo para aumentar los cobros actuales, en tanto la autoridad no lo determine, porque también están conscientes de la economía de las familias bacalarenses, no obstante que en Bacalar se aplica una de las tarifas más bajas de taxi en el país.

Confió en que una vez en operación la nueva dependencia, se retomará el análisis del incremento a las tarifas que tienen desde hace cuatro años, cuando la gasolina magna tenía un costo aproximado de 12 pesos.

Indicó que incluso, replantearán la solicitud realizada el año pasado, porque cada año son rebasados con los incrementos de combustible y refacciones, “lo ideal sería un 35% de aumento el que estaríamos planteando para que pueda tener un pequeño margen de ganancia el operador”, subrayó.

Juan Ramón Tun Rosado, delegado de la Sintra en Bacalar, señaló que están a la espera de los nuevos formatos para aplicar sanciones, pero mientras tanto, están en condiciones de recibir las quejas ciudadanas, a las cuales les brindan seguimiento.

Aseguró que hasta el momento no han recibido alguna denuncia por abuso en el cobro de la tarifa, pero quien sienta que le están cobrando de más, puede acudir a las oficinas de esa dependencia ubicada sobre la avenida Libramiento, casi esquina con calle 32, con la seguridad que será atendida su queja.