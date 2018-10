Susy Cabello promociona su más reciente sencillo ‘Adiós’

Jocelyn Díaz/SIPSE

CANCÚN, Q. Roo.- Después de producir para grandes estrellas como Cristian Castro y Río Roma, la joven cantante Susy Cabello se encuentra promocionando su más reciente sencillo “Adiós”, con el cual pretende consolidarse como solista femenina en México, pues asegura en entrevista exclusiva para Novedades Quintana Roo que además de los íconos como Alejandra Guzmán, Gloria Trevi y demás, no hay talentos nuevos, por lo que pretende ser una de las estrellas juveniles del momento.

“Quiero consolidarme como artista nacional, creo que hacen falta mujeres en México, jóvenes, tenemos a los artistas de siempre, Alejandra Guzmán, Gloria Trevi, las Ha Ash y son íconos de México, me gustaría que a mi corta edad pueda empezar a consolidarme como una de ellas, como actriz joven de la siguiente generación, que mi nombre se empiece a conocer en el país como actriz, como cantante, como productora y próximamente de manera internacional”, detalló Susi, quien comenzó en el mundo de la música desde los 9 años, ahora a sus 21 ha logrado grandes cosas; sin embargo, su carrera como solista apenas empieza.

“Tengo 21 años, soy cantante, compositora y productora, vivo en la Ciudad de México, canto balada pop, me defino como una artista independiente que le gusta transmitir experiencias y emociones a través de mis canciones, todas son composiciones mías y hablan de situaciones diferentes que puedo vivir. Tengo 7 años dedicándome a la música, empecé haciendo teatro musical y a componer, apenas el año pasado comencé con mis propios temas y ahora le estoy dando a mi proyecto como cantautora, promocionando mi primer sencillo que se llama “Adiós”, es de corte electrónico y es la despedida a un amor del pasado”, detalló Susi.

Este tema, que ya suena en todas las plataformas digitales comenzó siendo una balada para un corazón roto; sin embargo, gracias a su productor, Susi decidió darle un giro a la melancolía y salir de esa depresión bailando, por lo que el tema pasó a ser un tema con flow y energía en el género urbano.

“Cuando la compuse la pensé en balada, pero cuando la empezamos a producir estaba súper triste y mi productor me dijo, esto no está funcionando, pues el objetivo era levantar el ánimo, así que le cambiamos el ritmo a urbano y me encantó, me puso a bailar, ésta ya está en todas las plataformas digitales y bueno vamos a sacar la versión acústica con videoclip en noviembre junto con mi segundo sencillo que se llama Tu Silencio, es una balada rock instrumental”, expresó.

De vlogger a cantante

Susi Cabello es conocida por su canal de Youtube en donde mostraba su día a día, daba algunos consejos y entretenía con contenido diverso; sin embargo, desde hace un año decidió dedicarse al cien a su proyecto musical.

“Hace mucho tiempo empecé a hacer blogs de estilo de vida, pues desde muy joven empecé a producir a grandes artistas como Cristian Castro, Río Roma, Ninel Conde, Mascabrothers, Maribel Guardia, Andrea Valeria, el dueto AMA y otros y los fans de esos artistas me empezaron a conocer y me preguntaban como tenía yo ese trabajo siendo tan joven y así, entonces me dediqué a mi canal para que conocieran un poco más de lo que era mi vida. Me entregué a Youtube un año, ahora las cosas han cambiado y mi vida está en Instagram, ahí está mi novio, mi trabajo, mi vida es súper transparente y pueden conocerme perfecto, solo que ahora me dedico de lleno a mi música. Ha sido complicado porque mucha gente me dice que tengo que tener un personaje, yo prefiero ser muy real, si tengo errores los conocen, me levantan, me apapachan, mi público es mi familia, siempre están conmigo y yo les ofrezco una persona real como artista, como cantante y pueden ver quien soy en todas mis facetas”, puntualizó.