Tiene 14 años, baila en Playa del Carmen y representa a México en Canadá

Cancún.- Tabatha Aguilar, de 14 años, es una joven que encontró en el baile su sueño, su aspiración y forma de vida, sabe que quiere dedicarse de manera profesional a bailar, es por eso que desde muy pequeña comenzó a estudiar ballet y desde hace tres años se prepara en Studio 777 de Playa del Carmen.

Recientemente hizo audición y ganó una beca en una de las mejores escuelas de ballet en Canadá, la Victoria Academy of Ballet, donde permanecerá un año representando a México.

“Estoy muy emocionada, agradezco desde un inicio el apoyo de mis profesores que me han ayudado a salir de mi zona de confort y salir adelante, de mi mamá, porque sé que mi aspiración es bailar, quiero enseñarle a la gente que México tiene talento y que podemos hacer lo que cada uno se proponga si le echamos ganas, a veces no nos toman en serio como adolescentes, es por eso que quiero demostrar que sí nos podemos comprometer y lograr cosas grandes, expresó Tabatha.

“Yo hice una audición de una hora y media, fueron más de tres mil jóvenes los aspirantes, 20 competimos en Cancún y sólo hubo cinco seleccionados por estado”, compartió.

Aseguró que en cuanto llegue a Canadá buscará otra beca para continuar preparándose profesionalmente en este bello arte, mientras tanto, se dedicará a reunir fondos para su viaje, sacar su pasaporte y comprar la ropa adecuada para irse a vivir a Canadá un año.

Polifacética bailarina

Tabatha baila ballet, danza contemporánea, hip hop, heels y más, guiada por sus profesores Luis Gabriel Marcelo y Tonatiuh Fuentes, de Studio 777, quienes la apoyan en cada paso y la incitan a ser mejor cada día.

“Estoy muy agradecido y orgulloso de Tabatah, es un reto que está tomando, estamos muy contentos de que vaya en nombre de México y de Playa del Carmen, cabe destacar que fue una audición a nivel nacional y estamos muy felices y orgullosos de que va a representarse a sí misma, al estudio y al mismo estado de Quintana Roo. Fueron más de tres mil personas las que realizaron audición, en Cancún 20 en la categoría de 12 a 15 años y se otorga a sólo cinco jóvenes de cada estado”, expresó.

Es disciplinada y un ejemplo para los demás

El maestro Tonatiuh Fuentes agregó: “Veo a Tabatha y me acuerdo mucho cuando comencé en esto, yo estudié en una escuela rusa, era una exigencia bastante fuerte y ahí me di cuenta que para triunfar tienes que entregar cuerpo y alma, de Tabatha he aprendido que nunca hay que darse por vencido, cuando uno pone el dedo en lo que quiere, no lo quita hasta que lo logra, yo me visualicé en ella cuando tenía su edad, ahora veo que se ganó la beca y me pone muy feliz”.