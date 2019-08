¿Cuánto pagas en estacionamientos de Cancún? Les pondrán límites

Enrique Huerta/SIPSE

CANCÚN, Q. Roo.- El cuerpo de regidores del municipio de Benito Juárez iniciaron los trabajos para corregir errores en el Reglamento de Estacionamientos para poner un alto a los abusos, principalmente en las cuotas que aplican los propietarios.

El artículo 65 del Reglamento de Estacionamientos del municipio de Benito Juárez estipula que los estacionamientos deben cobrar 10 pesos por tres horas en la ciudad (15 pesos en la zona hotelera), pero cobran de más, porque en otra parte del mismo documento les otorga de facultad de modificar los precios.

Además, el artículo 63 habla de tarifas preferenciales, a través de convenios entre estacionamientos, tiendas de conveniencia y plazas comerciales.

Reyna Lesley Tamayo Carballo, presidenta de la Comisión de Espectáculos y Diversiones, señaló que en una revisión hecha a varios estacionamientos se detectaron cobros de hasta 13 pesos por la primera hora, aprovechando el texto actual.

Ante esa situación, dijo que los regidores de esa comisión trabajan en la elaboración de un dictamen para eliminar esa contradicción, pues reconoció que esto da pie a más abusos, además de que impide que se pueda aplicar las sanciones contempladas que van de 100 a mil 500 Unidades de Medida y Actualización (UMA), es decir, de ocho mil 449 a 126 mil 735 pesos.

En la verificación realizada se detectó que en el estacionamiento de la plaza Cancún Mall, luego de que el automovilista pagó su cuota, no se le entrega ningún recibo, como lo marca el artículo 55.

En el caso de una tienda de autoservicio de la avenida Tulum -frente al ADO- los regidores observaron que no otorga los 20 minutos gratuitos de tolerancia establecidos en el artículo 65. “No había pasado ni un minuto y te cobran al querer salir, si no, no bajan la cadena.

Además, ahí te cobran 13 pesos por dos horas, cuando en el reglamento está estipulado que las primeras tres horas deben cobrar 10 pesos”, sostuvo.

La Comisión del cabildo solicitó a la Dirección de Fiscalización un informe detallado sobre la situación de los estacionamientos, porque actualmente ni siquiera existen datos reales sobre cuántos operan en el municipio.