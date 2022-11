Tarjeta roja a shows con animales

Muy buen día [email protected] lector, me da mucho gusto encontrarte de nuevo en esta tu cancha ciudadana, un espacio para conversar de los temas que a ti te interesan, sobre todo los que tienen que ver con nuestra casa Solidaridad en Quintana Roo. Esta vez me gustaría platicarte sobre un tema que ha estado en la mesa de muchas familias durante años y es que a quién no le viene algo de pena o tristeza al ver espectáculos donde los protagonistas son animalitos que en la mayoría de los casos viven en condiciones poco dignas y sin el más mínimo respeto a su libertad.

Hace unos días, en la Cámara de Diputados se modificó la Ley General de Vida Silvestre para prohibir los espectáculos establecidos o itinerantes, como los circos que utilicen mamíferos marinos como ballenas, lobos de mar, delfines o focas, así como cualquier actividad cuya finalidad no sea la investigación científica o su análisis para su cuidado y preservación.

Según lo modificado en el artículo 6o Bis, “Queda prohibida la utilización de ejemplares de mamíferos marinos en espectáculos fijos o itinerantes; así como en cualquier actividad cuya finalidad no sea la investigación científica o con propósitos de enseñanza, para su conservación y preservación. Queda prohibido realizar la reproducción de ejemplares de mamíferos marinos bajo manejo intensivo cuya finalidad no sea la reintroducción, la repoblación o la traslocación”.

Vaya que es un tema que va generar un debate entre empresarios que han invertido su patrimonio en dar esas alegrías a las familias que muchas veces es a costa de la vulnerabilidad de especies que no pueden tomar decisiones por ellos mismos. Al momento el proyecto indica que los propietarios y poseedores de mamíferos tendrán un plazo máximo de 90 días naturales, a partir de la entrada en vigor del decreto, para entregar a los animalitos a la Secretaría de Medio Ambiente y a la Profepa para su reintegración a su hábitat o a zoológicos para su cuidado.

Se dice que los espectáculos marinos generan a la industria turística entre 1.1 y 5.5 billones de dólares al año, esto definitivamente tendrá que diversificarse y buscar los medios para que las y los empresarios, trabajadores y sus familias tengan la seguridad de que habrá otras oportunidades después de este cambio tan importante. Así pues [email protected] lector, me gustaría saber ¿qué opinas? Tírame un centro con tu comentario por cualquiera de mis redes y sigamos peloteando aquello que te interesa y consideres importante subir a la Cancha Ciudadana.

Abrazo de gol.