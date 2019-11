Cozumel: Niegan a taxis acuáticos uso de muelle de pasajeros

Gustavo Villegas/SIPSE

COZUMEL, Q. Roo.- La Apiqroo no autorizó el uso de las instalaciones del muelle de pasajeros San Miguel para la operación de taxis acuáticos que iniciarán operaciones el domingo 1 de diciembre, para transportar turistas de los muelles del sur al centro de la ciudad.

Alicia Concepción Ricalde Magaña, directora de la Administración Portuaria Integral de Quintana Roo, recalcó que todos los permisos de ruta marítima, operación, registros y tarifas, son del orden federal, y recalcó que las bandas de atraque de la terminal de pasajeros no serán, por ningún motivo, usadas para esas embarcaciones. "Aquí vamos a privilegiar las operaciones para los pasajeros de ruta federal (…) No sé dónde se vayan a ir pero en el muelle de San Miguel, no.

El pasado 5 de marzo de este año, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), a través de la Dirección General de Marina Mercante (DGMM), extendió el permiso 06/2019 a la embarcación "Piolín", propiedad de Ultramar, para prestar el servicio entre las terminales portuarias del sur y el centro de la isla, así como sus puntos intermedios.

En esa ruta de unos cinco kilómetros, está el muelle "Aldora", propiedad de Ultramar localizado en la avenida Rafael E. Melgar, a la altura de la calle 3 sur, el cual podría ser utilizado por la empresa naviera para el desembarque de sus pasajeros de los taxis acuáticos, ante la negativa de la Apiqroo.

Arturo Báez Vega, ejecutivo de la empresa Naviera Magna (Razón Social con la que fue registrado el proyecto, que lleva el nombre comercial de Ultramar), dijo que logró la autorización de la ruta con tarifas de ocho dólares en viaje redondo, el muelle San Miguel sería su punto de desembarque de los turistas que al bajar del crucero se embarcarían en un navío menor desde Puerta Maya o SSA México, para ser trasladados al muelle San Miguel.

El permiso de la SCT, con una vigencia de seis años, indica que la empresa permisionaria puede utilizar los muelles SSA México, Puerta Maya, Aldora y San Miguel, así como al muelle Constituyente en el municipio de Solidaridad.